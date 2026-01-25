李龍基專訪反駁「計算基」舉報王青霞等指控　曬法庭文件證早離婚

李龍基（基哥）與王青霞（Chris）的戀情，隨著YouTuber「導遊哥哥」Hugo踢爆王青霞早在內地結婚、有個16歲兒子後，便正式告一段落。不過是非仍然沒完沒了，「導遊哥哥」繼續狙擊，更聲稱掌握關鍵證據，質疑李龍基與第二任內地太太原來一直未離婚，直斥基哥為「失德基」，根本無心迎娶王青霞。這位YouTuber向觀眾展示一份疑是婚姻狀態的截圖，相中顯示男方姓名為「李浩基」，女方為卓X霞，指兩人於1998年3月12日辦理結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」，代表兩人的婚姻關係至今在內地依然有效。

「導遊哥哥」指李龍基本名便是李浩基，此事令一向橫眉冷對千夫指的基哥不得不為自己發聲，他向《01娛樂》展示自己的身份證，以及在香港律師行與卓海霞辦妥離婚手續的證據，詳盡交代婚姻狀況、披露前妻得知自己上新聞後的對話內容，同時亦回應被指「報警拉王青霞推她一個人去坐監」、「以自己名氣利誘內地年輕女子換香港身份證」、「王青霞入獄時未曾探望」等指控。



李龍基接受《01娛樂》專訪，澄清近日有關他與前妻卓海霞未離婚的傳言。（陳順禎攝）

展示身份證及法院文件 力證本名「李洪基」非「李浩基」

訪問當日，李龍基先後亮出自己的香港身份證，以及香港政府家事法庭登記處證明已頒布「絕對離婚令」的信件、區域法院將暫准離婚令轉為絕對離婚令的證明書。身份證和法院文件上，皆寫著李龍基的本名「李洪基 Li Hung Kay」，他指「李龍基」這個藝名是1975至1976年初入行時，由經理人所取的藝名，但身份證則自出生以來都沿用「李洪基」，他在訪問開始劈頭第一句已強調：「李浩基呢個名我從來未聽過，我自己亦都從來未用過李浩基呢個名。」

公開絕對離婚令反擊 證實2019年與前妻卓海霞已解除婚約

在香港政府家事法庭登記處發出的文件中，寫上「有關婚姻訴訟FCMC2019年第4399號：按照香港法例179A章婚姻訴訟規則第66條的規定，本人現隨信附上有關案件的絕對離婚令的副本一份給你，而正本則已存入檔。」副本除寄給李龍基外，亦有寄予鄧兆駒律師事務所位於旺角的辦公室。而區域法院將暫准離婚令轉為絕對離婚令的證明書上，則寫住「關於2019年10月17日在此宗訴訟中作出的判令，判定除非自判令作出之時起計六星期内，有人向法院提出上述判令不應轉為絕對判令的充分因由，否則呈請人卓海霞與答辯人李洪基於1998年3月12日在中華人民共和國廣東省海豐縣人民政府舉行婚禮的婚姻即須予解除，鑑於無人提出該等因由，現證明上述判令已於2019年12月4日轉為最後及絕對的判令，而上述婚姻亦已據此解除。」證明書上的日期為2019年12月5日，下款為時任司法常務官鄺卓宏，亦蓋上了區域法院的紅色印章。基哥拿出有力證據，隔空寸爆「導遊哥哥」：「不能造假！嗱，好真實㗎！唔同有啲人，就咁樣做嗰張假嘅出嚟講嘢。」

李龍基展示香港政府家事法庭登記處發出的文件，除寄給李龍基外，亦有寄予鄧兆駒律師事務所位於旺角的辦公室。（陳順禎攝）

文件寫上「有關婚姻訴訟FCMC2019年第4399號：按照香港法例179A章婚姻訴訟規則第66條的規定，本人現隨信附上有關案件的絕對離婚令的副本一份給你，而正本則已存入檔。」（陳順禎攝）

而區域法院將暫准離婚令轉為絕對離婚令的證明書上，則寫住「呈請人卓海霞與答辯人李洪基於1998年3月12日在中華人民共和國廣東省海豐縣人民政府舉行婚禮的婚姻即須予解除，鑑於無人提出該等因由，現證明上述判令已於2019年12月4日轉為最後及絕對的判令，而上述婚姻亦已據此解除。」（陳順禎攝）

李龍基拒稱對方為「導遊哥哥」，只叫他「導遊Dee Dee」，又指從直播中聽其聲線，感覺到與自己一位因鼻咽癌過世的朋友相似，基哥說：「病向淺中醫，如果唔係第時唔係導遊哥哥，係『仙遊哥哥』㗎喇。」（陳順禎攝）

狠斥偽造文件者卑鄙 諷導遊哥哥似患癌隨時變「仙遊哥哥」

YouTuber「導遊哥哥」在頻道公開的「未離婚證明」中，雖然男方身份證號碼、結婚日期、女方姓名與基哥及卓海霞吻合，但寫的男方姓名卻是「李浩基」，使基哥狠斥「導遊哥哥」為呃課金、流量偽造文件，他指不介意「提款基」等稱號，但對於對方稱他為「失德基」，他反駁：「我李龍基，我入咗行40幾年，我到今時今日我仲可以企喺人哋面前，堂堂正正，係因為咩呢？我從來唔係好似你口咁講，咁失德，若然我真係咁失德，一早冇咗。因為喺呢行裡面，老實講聲譽好緊要，所以我今日請你哋嚟澄清，都係為咗呢一點，我唔可以俾佢咁樣用一張假嘅文書嚟破壞我嘅聲譽。」言談間他拒稱對方為「導遊哥哥」，只叫他「導遊Dee Dee」，又指從直播中聽其聲線，感覺到與自己一位因鼻咽癌過世的朋友相似，基哥說：「病向淺中醫，如果唔係第時唔係導遊哥哥，係『仙遊哥哥』㗎喇。」

YouTuber「導遊哥哥」在頻道公開的「未離婚證明」中，雖然男方身份證號碼、結婚日期、女方姓名與基哥及卓海霞吻合，但寫的男方姓名卻是「李浩基」。

導遊哥哥稱文件有身份證號碼難造假 李龍基：即係國內民政局造假？

導遊哥哥指自己取得的文件中，有李龍基的身份證號碼，並與基哥在傳媒面前不慎曝光的號碼相同，反問若然文件是偽造，何以他會連基哥的身份證號碼都有，一直認為對方「內裡有人」的基哥回應：「若然係咁，佢即係講國內嘅民政局造假啦？若然唔係佢造假嘅話，咁就係國內民政局造假，或者疏忽，有冇咁嘅可能？回鄉證、身份證，都係寫李洪基，從來冇出現過李浩基呢個名，咁你即係指責國內嘅政府、機關部門造假或者疏忽喇喎，呢個罪名好大㗎喎！（記者：即係佢哋疏忽令到你嘅身份證號碼流出咗，或者俾人可以用一啲途徑取得，係咪咁嘅意思？）我相信都係，不過咁，佢都好神通廣大嘅，又知道我幾時幾時同第二任太太結婚，我第二任太太個名佢又知，我相信佢一定係內裡有人。」

導遊哥哥指自己取得的文件中，有李龍基的身份證號碼，並與基哥在傳媒面前不慎曝光的號碼相同，反問若然文件是偽造，何以他會連基哥的身份證號碼都有。（陳順禎攝）

一直認為對方「內裡有人」的基哥回應：「若然係咁，佢即係講國內嘅民政局造假啦？若然唔係佢造假嘅話，咁就係國內民政局造假，或者疏忽，有冇咁嘅可能？回鄉證、身份證，都係寫李洪基，從來冇出現過李浩基呢個名，咁你即係指責國內嘅政府、機關部門造假或者疏忽喇喎，呢個罪名好大㗎喎！」（陳順禎攝）

推測對方不敢用真名造假 直指維基資料曾被亂改

記者續問，既然要偽造，對方何不寫「李洪基」或「李龍基」，為何要用上「李浩基」這個名字，基哥推斷：「我都唔明呀，呢個我唔敢亂估計，好可能……照我嘅猜測，就係佢唔可以攞真嗰份文件出嚟，只不過佢內面有人，睇完之後，話『係呀係呀，1998年，呢個卓海霞、李龍基。』但係我猜測，佢喺維基百科嗰度，話李龍基嘅真名叫做李浩基，所以佢就做咗張咁嘅嘢出嚟，若果唔係，若然攞個真嘅出嚟，有乜可能係『李浩基』？開玩笑！」記者過往工作時曾於網上搜尋李龍基資料，維基百科上一直顯示其本名為「李洪基」，直至近日方才變成「李浩基」，不排除被人修改，基哥指維基上也曾有人寫上其錯誤的出生年份，資料經常有誤，不過這次引伸成偽造文件，他就表示：「呢次佢踩正蕉皮喇！」

循法律途徑追究起底行為 勸喻對方觀眾勿中計胡亂投訴

對於證件號碼等個人資料被導遊哥哥公開人前，李龍基直言會循法律途徑追究：「我會！我今日先至喺國內啱啱返嚟，國內有位朋友佢識得好多律師，我將呢件嘢原原本本咁講畀佢聽，叫佢複述畀呢個律師聽，睇吓可以取一個咩相對嘅行動，因為事實係太離譜，將我哋所有咁私人嘅嘢，暴露於人前，公開暴露，而家差不多全世界人知道我身份證Number，知我前妻嘅身份證Number，呢個罪行真係唔少，所以一定要追究！」

除了聲譽受損外，基哥不諱言兩年間種種攻擊，亦使他失去了內地的演出機會，以往他在中山一帶常常開演唱會，但後來有辦理演唱會的人員跟他說，基哥近來風評不太好，還是遲些再開。基哥重申自己並非「失德藝人」，更勸喻導遊哥哥的支持者切勿中計去投訴自己：「我冇犯過任何罪，仲有，呢位咁嘅Hugo Dee Dee，佢呼召嗰啲網民，一齊去大陸投訴李龍基失德，居然卑鄙到做咁嘅嘢，自己做一份假嘅嘢出嚟，將個罪名塞畀我，話我未離婚，咁就去追人哋、想結婚，就話我失德。缺德嘅係你，唔係我！小弟弟，真係好缺德，為咗搵錢啫，你咁樣講，講完都無所謂，但係話號召呀，號召佢嗰啲觀眾、聽眾，入去國內投訴李龍基，去民政處，如果網民睇完我呢個視頻，我都勸吓你，而家投訴係要實名登記嘅，唔係話我投訴邊個邊個就可以成事，嗰個人衰咗，你係邊個？你攞咩證據？而家人哋問你點解投訴佢，冇，因為佢攞住呢張假嘅文書，Hugo哥哥，你仲大鑊呀！我好粗鄙㗎，你真係好大鑊呀！」

拒與YouTuber當面對質 不欲上當被利用作提升名氣工具

導遊哥哥日前在自己的平台否認「呃課金」，更開出「請李龍基飲餐茶」的Offer，指想相約李龍基在傳媒見證下當面對質，基哥二話不說便拒絕：「我點會上佢當呢？佢係咩人物？佢係咩人？李龍基呢個名，渣渣地都有咁多人認識，我行出去，有好多人都認識邊個叫李龍基。『導遊哥哥』？邊個嚟㗎？佢自己個樣都唔敢畀人睇，心虛囉，仲話同我對質？當面出嚟，搵記者，咁又係，大大提升佢嘅聲譽囉，輸咗都好，人哋認識佢，係咪先？有時呢啲叫負面宣傳。」

認曾有兩段婚姻 前妻卓海霞為人低調反對公開離婚文件

李龍基坦承自己一生中有過兩段婚姻，於21歲時娶了第一任太太，育有三個仔女，分別是大女、次子及細女，他說：「我21歲結婚，好醜咁講句，什麼是女性嗰時我都唔知，後生，你知衝動，佢話『結婚囉！』咁咪結婚囉，嗰陣時都真係唔識得珍惜，咁就玩完。」婚姻約十多年便終結，他單身年幾兩年後，便認識了第二任太太，拍拖幾年後在1998年結婚，2019年離婚。卓海霞比李龍基年輕二十多年，網上有消息指二人相交時女方未成年，他說：「結婚嗰陣佢過咗18歲㗎喇，一定要過咗18歲，叫做合婚年齡先可以結婚。」他否認與卓海霞因「錢」而交往及結婚，「我同佢都有維持咗廿幾年，咁如果淨係為咗錢嘅話，冇理由20幾年吖？一早就嗱嗱聲嗰幾年擸咗錢就走人啦。」

基哥近日因此事與身處內地的卓海霞重新聯絡，女方為人低調，故十分反對他向傳媒公開離婚文件，「佢今日仲有WhatsApp我，話我唔想見到任何我嘅名喺咩地方俾人利用，虢礫緙嘞。」基哥坦言自己是迫於無奈才要在傳媒面前公開離婚文件，「今時今日我冇辦法，若然我再唔拎出嚟，咁就中晒㗎啦，入晒㗎喇俾佢（導遊哥哥）！」基哥盼望前妻見諒，又對鏡頭說：「我喺度再解釋，我唔係有心擺你上去，而係呢個事情逼到我唔可能唔出嚟澄清，否則有好多呢啲網民『嘩，李龍基！老奸巨猾、老謀深算……」

否認離婚涉爭拗 淨身出戶轉讓八層樓予前妻

離婚書上寫住「婚姻訴訟」四字，有網民懷疑他與前妻卓海霞並非和平分開，基哥親自解釋：「冇，冇任何爭拗，我只不過，離婚喇，好，我而家乜嘢都俾晒你啦，我話我斗零都唔攞個走，所以，好和平，冇嘢，就咁上去律師樓簽紙，搞掂。」他更重申當初淨身出戶，將八層樓、兩個車位全數轉讓予前妻作補償。李龍基與卓海霞在內地結婚、香港離婚，他表示是因為前妻在婚後數年便成為了香港永久居民，故可以在香港辦離婚，又指對方在國內的身份已消失：「國內嘅身份其實就消失咗，冇咗，所以冇需要去辦理乜嘢，當然，辦理都可以嘅，但係我哋覺得冇咁嘅需要啦，因為大家已經係香港人，所以我哋冇去搞。佢入嚟香港嗰時我陪同佢，過境嗰啲官員都同我哋咁講，『嗱，你今日已經成為香港人，你以前喺國內嗰啲資料冚嘭唥消失晒，你唔可以再擁有㗎喇。』」記者曾諮詢香港大律師陸偉雄，他指一個人在香港離婚、獲得離婚證明書後，可於香港再婚，但假若要在內地結婚，則需提交俗稱「寡佬證」的「無結婚紀錄證明書」，李龍基也證實這個說法屬實，「冇錯，若然我要返入去內地結婚，我就要喺香港申請一張叫做寡佬證，即係申請一張現時婚姻狀況嘅書，嗰個證明，我先至可以過去結婚，若然我喺香港結，咁唔需要啦。」

記者曾諮詢香港大律師陸偉雄，他指一個人在香港離婚、獲得離婚證明書後，可於香港再婚，但假若要在內地結婚，則需提交俗稱「寡佬證」的「無結婚紀錄證明書」；而李龍基目前未辦理「寡佬證」。（受訪者提供）

於王青霞出獄後曾為再婚辦「寡佬證」 卻擺烏龍申請失敗

根據陸偉雄大律師所講，申請「寡佬證」需時不多，大約一星期左右已能獲得，問基哥為何沒有寡佬證，是否因為當初以為王青霞有香港身份證，故打算在香港跟她結婚，他說他知道拍拖期間王青霞仍未成為香港人，但他是深信對方將來能取得香港身份證，故未有申請「寡佬證」，直至對方出獄後不久，他曾向政府申請：「佢出返嚟，返咗嚟大陸，咁我就覺得係時候，我要同佢結婚㗎喇，所以我就去申請嗰張寡佬證，點知我自己就搞錯咗，申請到一張係咩呢？原來講我幾時幾時結婚嘅嗰張嘢，係我同第一任太太結婚，第二任都冇，所以，冇溝通呀佢哋。」申請失敗後，基哥獲通知要去民政處重新申請，不過因為王青霞後來態度有變，更隻身回到佛山家鄉，他便未有再扚起心肝再去申請，更唏噓謂：「後來發生咗咁嘅事出嚟，冇需要申請啦而家。」

基哥在王青霞出獄不久，曾為著要早日結婚而去辦「寡佬證」，不過過程中出了錯，之後見王青霞態度有變，他便未有再申請。（資料圖片）

否認「基關算盡」推王青霞入獄 嘲網民認知能力低

除了「未與卓海霞離婚」外，近日亦有其他對基哥的指控，記者也請他在專訪中逐點回應，先是被指「計算基」、「基關算盡」，他指自己與卓海霞、王青霞當初純粹是三角關係，自己婚內出軌確有不妥，但情況一點也不複雜、當中並不涉及什麼計算，「我算乜嘢？有幾個頻道，話李龍基㧬王青霞去坐監，話『李龍基玩完玩剩，要撇甩王青霞，所以就算盡機關，㧬佢入監！』佢仲講得好清楚，話喺個監獄門口接咗王青霞之後，即刻㧬咗佢返大陸。有常識嘅人，都會知道，王青霞唔係香港人，有乜理由可以佢喺香港監獄一出嚟我接得到佢？係入境處喺監獄接咗佢之後，直接車佢入去，呢個叫做遞解，有乜理由我接咗佢，然後㧬佢返大陸？話我計算，仲有一個，佢話當日王青霞俾入境處拉嗰日，就係我計好晒㗎喇，特登入去大陸做嘢，然後就通知入境處，話『王青霞一個人喺屋企，你去捉佢啦！』話若然佢唔係通知嗰個地址喺邊度，人哋點樣搵到你呀？你真係咁睇低香港政府嘅效率？你啲認知能力真係非常之低！」

澄清日日探監訂私飯 強調若識造新聞搏見報一早大紅大紫

基哥特別提到有網民不獨虛構他「推王青霞去坐監」，更從未去過探監，又不肯花錢訂購「私飯」讓王青霞在獄中有較好的伙食，他澄清：「嗰時仲喺大欖涌，有私飯，話我『六千幾蚊呀都唔捨得買畀佢食』，咁清楚嘅點解佢？老實講，王青霞喺大欖嗰時我日日都去探，嗰時啲記者都捕到我，我點樣一日都冇去探？仲有，私飯嗰度，入大欖涌半途中有間餐廳，我就喺嗰度訂，有晒record，訂到嗰個店主都熟我喇，泊車唔使錢，因為我日日都泊喺度，佢話『你泊喺度啦，唔會俾人抄。』何必咁樣屈我？」記者續問，網民有一個說法指他現時能全身而退，「七層樓」力保不失，更在兩年間不斷造新聞搏見報，如今甚至又可以回復單身找下一個女友，十分高招，明讚暗踩「薑是老的辣」，基哥聽完冷笑幾聲：「我想見報嘅咩？我都同你講，我入咗行40幾年，我有冇利用過呢種咁嘅嘢嚟提高自己嘅聲譽？若然我係咁樣，我非常鄙視呢個我！若然我係真係可以咁叻、咁識計算，我出道冇幾耐，我就應該利用呢樣嘢令自己大紅大紫啦，使乜等到40幾年之後，到我今年成75歲，先至搞啲咁嘅嘢？點樣叫計算基呀？呢個計算基就冇咗電啦！ 壞嘅計算基嚟。」

否認利用名氣及香港居留誘國內年輕女子 風光時擁四層樓五架車

此外，由於卓海霞、王青霞都是比李龍基年輕二十幾甚至三十幾年的內地年輕女子，有網民指他利用自己的名氣以及「香港居留權」吸引女方，基哥認為外人這樣想是無可厚非，但他直言若是如此，無需等到今時今日，「講嚟講去，我最當時得令嗰陣時， 40零50歲嗰時就最好，咁我呃好多啦？使乜搞到今時今日呃一個咁多？嗰時真係搵到好多錢，真係，唔係講大話，我試過唱一個月買咗一層樓，當然嗰時樓價好低，仲有連租約嘅樓，所以價錢更低，但係都係一層樓，喺市區，680呎，喺黃金商場上面，一個月咋，我嗰陣時大把機會呃年青女子，點解唔嗰時去搵？」問到最風光的階段身家可曾破億，基哥自言對錢不敏感，但相信沒這麼多：「嗰時都未有，嗰時啲樓唔係好貴，我自己喺香港有四層樓、五架車，三架係靚車，兩架普通日本車，所以其實嗰時我身家都不弱。」

終極回應七層樓風波 認與傳媒溝通有誤：從冇講過畀王青霞

講開「樓」，相信大部份香港人都知基哥有「七層樓」，李龍基在2024年1月與王青霞接受《01娛樂》訪問時，曾表示：「我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢。」早前有人翻出基哥在2021年接受《明周娛樂》訪問時，提到「到時搞咩手續唔好喇，寫晒畀佢啦。（記者：全部物業寫晒畀佢？）係，當然我亦都對佢好有信心，佢一定會睇住我。」網民對比基哥在兩個訪問的說法，指他前後矛盾。早前他已澄清與《明周娛樂》有溝通誤會，他在今次《01娛樂》專訪上再作出終極回應：「好耐好耐之前，《東周刊》也曾上過國內嗰度影我間屋，嗰時佢就爆出嚟有七層樓，係佢爆嘅。後期有一個媒體訪問我，訪問之前我同佢傾偈，我同佢講話我七層樓寫咗太太個名，佢話『你咁傻嘅？淨係寫佢名唔使你名？』我話，有乜所謂，你知我呢行，分分鐘呢度飛來飛去，有咩事上嚟手續好煩，我信得佢過嘅。嗱，跟住正式訪問，佢忽然爆咗句『你係咪將七層樓過晒畀太太？』我話係，跟住同佢講因為做我哋呢行飛來飛去好危險，費事以後要做手續……如果大家睇返嗰個視頻，我完全冇講過係『我將七層樓準備過畀王青霞』，咁就大作文章。」

記者則向基哥坦言，《明周娛樂》整個訪問都圍繞他與王青霞的故事，實在會令人聯想「太太」為王青霞，而非卓海霞，他亦承認自己有錯：「冇錯，我都覺得我自己有少少犯錯，因為嗰陣時我同王青霞都叫做好恩愛，所以我就叫佢老婆老婆，所以佢忽然間話『你係咪過咗畀你太太？』講真，我都唔記得咗邊段時間，總之都係我自己犯嘅錯之一，但從任何一方面，我從來冇講過話呢七層樓過咗王青霞度。」隨著基哥這個終極回應以及澄清，希望他與卓海霞、王青霞的是是非非也能盡早劃上句號。