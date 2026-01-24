張曼玉打扮樸素法國郊區冒雨採摘無花果　素顏真實狀態令人驚嘆

現年61歲影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她於上月就曾在小紅書分享為聖誕節買禮物的購物Vlog，期間更去到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。昨日張曼玉又上載了一條新的vlog，分享她在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果的經歷，展示了她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。

張曼玉（GettyImages）

張曼玉《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

內地少女攝影師笙笙在一場時裝活動上捕捉到張曼玉的近照。（笙笙IG圖片）

張曼玉以「Bordeaux Diaries - Picking Figs 采新鮮的無花果」為標題，發文寫道：「在郊外生活，其中一樣最開心的事，就是隨時都有甜美的水果吃！除了是最新鮮的，是免費的，還有是不間斷的！在不同的季節，大自然都會獻給我們一些，不一樣的蔬菜和水果。如果想要最健康、最好味道，那一定是要吃時令的。每一棵樹結果的日子都不是很長，所以一定要把握好時機……如果等太久，就會錯過它的黃金時期😆好像最近在散步的時候，留意到無花果樹上結滿了果，所以連下雨也不管，迫不及待地馬上去採！要不然過幾天後，就可能已經太熟，掉在地上啦😬😬這次採的無花果做出來的果醬真的非常好吃！等我有空的時候，再和玉寶寶們分享我做果醬的過程吧！」

張曼玉去採摘無花果。(小紅書截圖)

片中可見張曼玉素顏出鏡，她身穿黑色連帽風褸、牛仔襯衫配搭軍綠色長褲，打扮得極之樸素，冒住雨去採摘新鮮的無花果。為了摘到樹上較高的果實，張曼玉更特地搬來梯子，爬上去採摘，親力親為的她顯得十分享受這個樂趣。她表示要把無花果拿回家做果醬，並開心地展示滿滿一籃的無花果，滿載而歸。網民都讚嘆素顏的她依然相當漂亮，皮膚緊緻，精神飽滿，狀態絕佳，且在她面上沒什麼醫美痕跡，靚得自然。張曼玉早前曾有段時間面部表情稍為僵硬，如今已回復自然，61歲看來就像40多歲，保養得極好。

張曼玉好開心。(小紅書截圖)

張曼玉冒雨出動。(小紅書截圖)

張曼玉拿梯子採摘。(小紅書截圖)

張曼玉滿載而歸。(小紅書截圖)

