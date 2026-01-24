《愛回家》Michelle史穎喬離巢無綫　入行5年嘗甜酸苦辣鹹澀腥沖

現年29歲的史穎喬於2020年參加無綫電視舉辦的《衝上雲霄大選》而入行，憑住清新形象和自然演技備受矚目，更有「翻版梁詠琪」的稱號。她曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演劇中劇《渣流灘》的女主角之一Michelle，以活潑可愛的表現贏得觀眾和網民的喜愛。曾任職空姐的史穎喬坦言，從空姐轉型演員並非易事，訓練班的嚴格課程和拍攝經驗讓她快速成長。她在《新四十二章》中演技獲肯定。在2023年劇集《羅密歐與祝英台》中更以「歡樂組」性工作者角色出現，性感又爆笑，也令人相當有印象。

史穎喬又幾似梁詠琪。（IG@clementinesze）

史穎喬曾出演《愛·回家之開心速遞》。（截圖）

於IG宣布她離巢無綫

今日史穎喬於IG宣布她離巢無綫，她發長文表示：「正式同大家宣佈 ‼️我離巢喇‼️ 其實上星期已經正式喺TVB畢業啦 藝人暫時喺我打過最長嘅一份工🙊 過去五年，多謝TVB呢個平台📺 好多謝同我合作過嘅監製導演PA同事們、各台前幕後，梳化間服裝間cam-man燈光師道具手足etc, 多謝大家嘅指導和包容🙏🏻💕特別感激❣️🔅陳維冠Joe監製- 係我啱啱入嚟仲係一嚿飯嘅時候，搵我演夏竹姬呢個角色，教我做戲同令我認識到好多好好嘅前輩。之後參與Joe嘅劇集都特別開心，試到好多唔同嘅新嘢 🔅陳耀全Andy監製 @chanycandy -好friendly好nice嘅監製，最鍾意就係收工放飯同Andy傾最近睇咗邊套電影，而佢嘅劇集班底都係好歡樂嘅」。

史穎喬有份參演不少劇集。 （IG：@clementinesze）

曾參演過13部電視劇

她又統計自己以往曾參演過的劇集表示：「累計參演過13部電視劇（唔計純客串）播咗：《開心速遞》✅《新四十二章》✅《寵愛PetPet》✅《你好我的大夫》✅《再見枕邊人》✅《羅密歐與祝英台》✅《飛常日誌1》✅《痞子無間道》✅《奪命提示》✅《非常檢控官》✅ 未播：《飛常日誌2》《武林》《死有對証》」。

史穎喬加入TVB後工作機會不絕。 （IG：@clementinesze）

史穎喬剖白了自己心裡的真實感受：「坦白講，做藝人只得開心興奮好正能量係呃你嘅。呢五年時間有甜酸苦辣鹹澀腥沖，而我亦體會到屬於自己嘅第九味 今年即將踏入30歲，離開呢個舞台，屬於我嘅29+1故事先即將翻開新嘅一頁 如果你問我，有冇後悔5年前嘅選擇，參加《衝上雲霄大選》，由素人變藝人我嘅感受喺, 人生唔係綫性發展，而是被關鍵事件重塑 而決定我哋人生嘅，從來唔係一個由綫性累積疊加而成嘅過程。而係由很多重大嘅突發事件，引發我哋嘅變化同成長 所以我唔後悔 每個人都有屬於自己嘅道路，都祝願大家快啲搵到，同埋唔好退縮，勇敢啲大步啲向前行」。

