「昔日古裝美人」被影到煙不離身 賭上一生情路坎坷至今難掩憔悴
撰文：黃欣華
出版：更新：
現年61歲、被譽為「最美李莫愁」的雪梨（原名嚴慧明），近日頻頻於小紅書及抖音與網民互動，其近況再度引發關注。早前網上流傳一張她與友人慶祝生日的照片，可見雪梨肥腫難分，面上皺紋顯現，更被拍到煙不離身，蒼老模樣與昔日鏡頭前風情萬種的「雅夫人」判若兩人，令人唏噓。雪梨亦曾因一排黃牙，被指食煙過多。
雪梨曾戀徐少強 為對方誕下一對子女
童星出身的雪梨在80年代紅極一時，初出道曾與波姬小絲當選日本「每周最受歡迎外國女星」，拍攝首部劇集《親情》與周潤發合作，星途可謂一片光明，可惜後來因拍戲戀上有婦之夫徐少強，令演藝事業及個人形象造成了重大打擊。雪梨先後為徐少強誕下一對子女徐偉棟與徐頴堃，不過當時徐少強未有兌現離婚承諾，兩人繼而分手收場，成為單身媽媽。
4月曾緊急進行「通波仔」手術
日前雪梨現身中國金雞百花電影節時，身形明顯發福不少，健康狀況惹人關注。據知，今年4月雪梨因心臟劇痛就醫，發現血管阻塞緊急進行「通波仔」手術，雪梨坦言當時感覺經歷生死，幸好最後康復過來，目前需要長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，休養期間增重20多磅，但精神狀態明顯好轉。