「昔日古裝美人」被影到煙不離身　賭上一生情路坎坷至今難掩憔悴

現年61歲、被譽為「最美李莫愁」的雪梨（原名嚴慧明），近日頻頻於小紅書及抖音與網民互動，其近況再度引發關注。早前網上流傳一張她與友人慶祝生日的照片，可見雪梨肥腫難分，面上皺紋顯現，更被拍到煙不離身，蒼老模樣與昔日鏡頭前風情萬種的「雅夫人」判若兩人，令人唏噓。雪梨亦曾因一排黃牙，被指食煙過多。

飾演「雅夫人」的雪梨近況再度令網民關注。（劇集畫面）

雪梨當年風韻猶存。（劇集畫面）

煙不離身！（小紅書照片）

成枱都係煙！（小紅書照片）

雪梨曾戀徐少強 為對方誕下一對子女

童星出身的雪梨在80年代紅極一時，初出道曾與波姬小絲當選日本「每周最受歡迎外國女星」，拍攝首部劇集《親情》與周潤發合作，星途可謂一片光明，可惜後來因拍戲戀上有婦之夫徐少強，令演藝事業及個人形象造成了重大打擊。雪梨先後為徐少強誕下一對子女徐偉棟與徐頴堃，不過當時徐少強未有兌現離婚承諾，兩人繼而分手收場，成為單身媽媽。

雪梨當年未婚產子。（IG圖片）

4月曾緊急進行「通波仔」手術

日前雪梨現身中國金雞百花電影節時，身形明顯發福不少，健康狀況惹人關注。據知，今年4月雪梨因心臟劇痛就醫，發現血管阻塞緊急進行「通波仔」手術，雪梨坦言當時感覺經歷生死，幸好最後康復過來，目前需要長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，休養期間增重20多磅，但精神狀態明顯好轉。

近日有網民在小紅書分享了雪梨的近況。（小紅書）

雪梨的黃牙的確惹人注目。（片段截圖）

雪梨一頭鬈短髮佬味極濃。（小紅書）

原來雪梨今年4月曾接受「通波仔」手術，幸好身體無大礙，現在精神飽滿。（小紅書）

有不少網民都驚訝雪梨的近況與當年差別很大。（小紅書）