佘詩曼罕談生兒育女兩大原因作決定　已立遺囑2億身家分3摯愛？

佘詩曼早前於TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳女主角」，這是她第四度榮登視后寶座，被封「港劇女王」。而《新聞女王2》當晚亦成為大贏家，佘詩曼繼上屆之後再次封后，成績驕人，全城矚目，她的事業再度創高峰，但愛情方面卻繼續交白卷，現年50歲的她已單身多年，至今仍未遇到她的真命天子。

佘詩曼完全不像已50歲。（佘詩曼微博圖片）

罕談生小朋友問題

近日佘詩曼接受好姊妹梁靖琪（Toby）的節目訪問，罕有談及生兒育女的事。當佘詩曼被問到如果現在遇到理想對象，會否考慮生小朋友時，她立即瞪大眼，一臉難以置信地反問：「依家？」，並坦言這個可能性已經非常低。阿佘詳細解釋了自己的顧慮，首先是體力問題，她引用俗語「有仔趁嫩生」，認為自己未必再有足夠的精力去應付。其次是她認為要兼顧事業與家庭極之困難，需要將時間妥善分配給丈夫與小朋友，同時又要保留自己的私人時間，阿佘感嘆道：「我經常都覺得事業女性要同時兼顧家庭是一件相當了不起的事，我認為我可能應付不來。」更直言自己沒有「兼顧的能力」，只能專注於完成一件事。

佘詩曼表示生小朋友的可能性很低。(youtube截圖)

對家庭生活的矛盾心態

不過佘詩曼其實也嚮往家庭的溫暖，Toby在節目中憶述，她曾經表示羨慕阿佘事業機遇處處，阿佘卻對她說：「其實有時候我也羨慕你的，像有婚姻和美滿的家庭。」阿佘形容，看到Toby回家時，她的孩子們會立即跑上前抱著她說「媽咪，我想你」，那種甜蜜的感覺是無可取代的。可是阿佘又指自己無法想像每天早上六點多便要起床送孩子上學的辛勞。可見她對家庭生活的矛盾心態，就是既羨慕當中的幸福，又自知無法承受隨之而來的壓力。

佘詩曼接受好友梁靖琪訪問。(youtube截圖)

已提早規劃了身後事

佘詩曼表示，如果能回到20年前，她或許會選擇結婚生子，但如今她的心態已然轉變，她看到身邊姊妹們為家庭的付出「遠比拍戲還累」，粉碎了她對婚姻的憧憬。現在的她，寧願當個自在的單身貴族，對緣份不作強求。單身的佘詩曼原來已提早規劃了身後事，近年經歷過家人生病以及乾爹許紹雄離世後，讓她更感生命無常。身家估計起碼有2億港元的她，不希望辛苦賺來的積蓄付諸流水，因此她已立好遺囑，計劃將大部分財產留給她生命中的三位摯愛，媽媽和兩名兄弟。