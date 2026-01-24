《粵劇特朗普4.0》被封神劇　新春四場公演連加位門票已全部售罄

《粵劇特朗普4.0》已定於2026年2月22-25日 (大年初六至初九) 四天四場，晚上7時30分在 沙田大會堂演奏廳隆重上演。自2019年《粵劇特朗普》首次公演，緊貼時事的故事情節令它被譽為百年一遇、具國際視野的「神劇」，得到國際學者、政經界、網絡傳媒界及電影戲劇界人士的廣泛讚譽和好評。今天(24日) 主辦單位當代粵劇團特別舉行記者會，並邀請了劇中主角八和會館主席龍貫天 (旭哥) 和粵劇新晉丑生王郭啟輝一同出席記者會。

作為緊貼環球局勢的「時事粵劇」，在宣佈四度重演後，世界政壇發生了令人震驚的變局 - 委內瑞拉總統馬杜羅被捕。此事件熱度轟動全球，甚至連馬杜羅被捕時身穿的「同款睡衣」也在網上被搶購一空，成為國際熱話。編撰人李居明大師展現敏銳的時事觸覺，第一時間將馬杜羅這一角色編入劇中，務求令劇情與世界同步。八和會館主席龍貫天先生(旭哥)，除了分飾毛澤東及特朗普這兩位舉足輕重的領袖外，更將挑戰扮演馬杜羅，再加上川普，旭哥在劇中一共要扮演四個角色。旭哥演藝精湛，扮什麼似什麼，對於捕捉角色神韻早已手到拿來，定能將這位風雲人物演活於粵劇舞台。旭哥表示四個角色各具獨特性格，再加上轉妝需時，對他來講是一個極大挑戰，「今次很高興可以和江欣燕首度合作，而且此劇公演時正值新春佳節，相信必定能把歡樂氣氛帶給觀眾。」粵劇新晉丑生王郭啟輝亦帶來驚喜，繼上次記者會以澤連斯基造型驚艷全場後，今日他以北韓領導人金正恩造型與大家見面，其維妙維肖的扮相令現場嘉賓驚嘆，充分展示粵劇演員強大的塑造力與藝術底蘊。

由於觀眾對「粵劇特朗普4.0」反應極其熱烈，為免支持者向隅，李大師早前特別決定加開「超等座位」。這些加開位置在公開發售後，於極短時間內便被一掃而空，大師在記者會上說：「今日我們正式向公眾宣佈：全院滿座！再次感謝各界支持，令時事粵劇在傳統與現代之間，走出一條充滿可能性的光明前路。」大師更隆重公布《新光粤劇節 2026》緊接揭幕，2026年6月西九戲曲中心好戲連場 ，剪綵劇目為與時並進，更上高峰的《粵劇特朗普 5.0》，也有經典重現，震撼心靈的《蝶海情僧》，以及重新演繹，奇幻絕倫 《封神畫夢》。