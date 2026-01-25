王祖賢開設新社交帳號正式進駐電商平台　疑為直播帶貨鋪路

有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢現長居加拿大生活，過着潛心修佛的低調生活，惟去年她就透過社交平台宣布在當地開設一間養生艾灸館，更親自上陣為顧客服務，甚至多次現身內地參加有關中醫艾灸的活動，一舉一動再次備受關注。

王祖賢有「亞洲第一美女」之稱。（電影劇照）

王祖賢在加拿大開設一間養生艾灸館。（影片截圖）

王祖賢開設帳號進駐「快手平台」

近日有網民發現王祖賢突然開設帳號進駐「快手平台」，並對鏡作近距離拍攝，在鏡頭前撥弄頭髮等，整個人顯得鬆弛又溫柔，顏值依舊出眾，但她此舉卻令部分網民懷疑，她是為未來直播帶貨作鋪路。

王祖賢對鏡作近距離拍攝。（微博圖片）

王祖賢撥弄頭髮。（微博圖片）

王祖賢依舊是大美人

從王祖賢在「快手平台」上貼的影片可見，打扮休閒的她坐在室內的梳化上，並對鏡作近距離拍攝，五官精緻，皮膚白皙，不時撥弄頭髮，一雙電眼專注看望着鏡頭，非常有電力，她留言表示：「我希望我無論幾多歲，永遠都可以順着自己心意而活。」不少網民看見後都紛紛激讚美人回來依舊是美人：「容顏也沒改變很多」、「女神」等，火速引來大家關注。

王祖賢氣質滿滿。（微博圖片）

王祖賢整個人顯得鬆弛又溫柔。（微博圖片）

被網民懷疑為未來直播帶貨鋪路

但卻有部分網民就懷疑，現時的社交平台最流行的是「小紅書」、「抖音」等，不明白她為何要在「快手平台」開設帳號，猜測可能是為未來直播帶貨鋪路，畢竟「快手平台」是現時主流社交電商平台之一。

王祖賢好漂亮啊！（微博圖片）