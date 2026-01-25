彭皓鋒直腸癌三期拒做手術封肛　奇蹟活超過一年揭腫瘤有驚人變化

有「TVB御用惡人」之稱，現年55歲的彭家麗細佬彭皓鋒（Peter）於2023年7月確診直腸癌，而且已去到第三期，停工一年多醫病，最近全面復出。日前彭皓鋒在抖音《藝進同學會》接受杜大偉訪問，詳細披露抗癌康復進度，曾因手術需要「封肛」而陷入兩難的他，透露目前靠自然療法及健康產品，腫瘤已出現驚人變化，令他重燃康復希望。

彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌三期，停工一年多。（抖音@藝進同學會）

最近全面復工，拍片大大啖食生蠔。（片段截圖）

腫瘤貼近肛門面臨「封肛」 一年內縮細六成現曙光

彭皓鋒在訪問中透露，其腫瘤位於直腸位置，長度一度達8.8cm，而直腸總長僅約 9cm，情況極為嚴峻。他坦言當時若接受傳統手術，因腫瘤太接近肛門，必須進行「封肛」並永久使用造口（即「掛屎袋」）生活。醫生曾向他說：「如果你唔做手術，最多只有一年命」，不過彭皓鋒最後選擇嘗試自然療法，結果令人振奮，他說：「剛過去嘅10月份再檢查已縮到2.8cm，每四個月檢查一次，我覺得ok喎，可以一路收細，總有一日可以痊癒，呢個可以話我好彩，回復健康身體，承受到可以工作咪做返嘢。」

彭皓鋒透露一年內腫瘤縮細。（抖音@藝進同學會）

由8.8cm縮到2.8cm。（抖音@藝進同學會）

醫生稱唔做手術只有一年命。（截圖）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

生死由命拒絕負能量 「過得一日就賺一日」

停工一年多，杜大偉直言外界擔心彭皓鋒的身體狀況未適宜工作，不過，影片中見彭皓鋒精神抖擻，連環做出「OK」、「舉起手指公」和「手瓜起𦟌」手勢，中氣十足說：「我好健康！」他認為控制情緒是抗癌關鍵，由一開始知道有病已處之泰然，他說：「我覺得冇嘢，覺得生死都係人嘅命運，點行或賺到幾多錢，好多嘢全部都係整定，你覺自己差唔多冇，玩完，咁你就真係玩完！但如你覺得冇事繼續，為自己屋企人、細路要有信心，首先要控制好自己情緒，第二控制身邊人情緒，如身邊人心情唔好，你點keep到好身體。」

保持心境開朗，好精神。（抖音@藝進同學會）

三個小孩的爸爸 不受負面情緒影響

彭皓鋒是三個小孩的爸爸，抗癌期間亦感激個性溫純的太太在身邊鼓勵與支持。不過，他強調仍需要聽從醫生意見，並寄語病友不要被恐懼擊倒：「但最重要自己情緒，我又講衰啲講，最壞情況如果真係死，假設你只有一個月命，你想開心過定唔開心過，橫掂都係一個月後死，就不如開心啲過，每過一日就賺一日，其實癌症仲未有人控制到，新科技都係臨床要睇每個人反應，自己驚一驚更惡化嚴重，任何情況下保持開心，令身邊人開心你就會好開心。」

一提老婆甜絲絲。（抖音@藝進同學會）

一家五口好幸福。（網上圖片）

內地拍戲曾被臨記笑普通話

另外，談到北上發展十多年的經歷，彭皓鋒直言香港演員必須靠口碑生存。他憶述拍第一部內地戲時，雖然有配音，但導演要求口型必須對準普通話對白，令他壓力大到白髮盡現。他更自爆曾因普通話發音不正，被現場臨時演員當眾笑出聲，甚至要由頭拍過。但他堅信要為香港演員爭氣：「我抱住一個心態係，我做得差就冇下次，所以每一次都做好晒功課。」 憑著這份執著，他在沒有經理人的情況下，依然獲不少劇組主動邀請合作。

返內地發展唔識國語曾被取笑。（抖音@藝進同學會）

彭皓鋒很感激劉家豪同梅小青當年搵佢拍劇集《衛子夫》，幫佢打開內地市場。 (微博圖片)