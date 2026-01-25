薛家燕豪氣準備一萬封利市　人人爭住要：去銀行check有幾多錢

薛家燕（家燕姐）被喻為福氣的象徵，每逢農曆新年都有不少藝人、同事、街坊和粉絲向她拜年，討個好采頭、好運氣。日前（24/1）她出席廚具品牌的商場活動，接受《香港01》訪問時透露，因為過去幾年有非常多的街坊和粉絲跟她「逗利市」，所以今年印製了一萬個利市封，準備在新年大派福氣！



薛家燕（家燕姐）出席廚具品牌的商場活動，安德尊任主持。（林迅景 攝）

家燕姐進軍荷里活！

薛家燕（家燕姐）日前出席廚具品牌的商場活動，接受《香港01》訪問時分享近況，近來代言工作多，幕前工作也是忙個不停。早前剛於加拿大參演了一套由女兒石祐珊和王梓軒 （Jonathan）監製的電影《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）。她表示，原本為影視平台上播放的影集，後來因為獲「最具影響力獎」，所以獲資方、機構及當地華僑支持，加碼拍攝電影。電影更邀請到剛卸任的TVB總經理曾志偉撐場，專程飛到加拿大參演。家燕姐說：「坐十幾個鐘頭飛機呀，唔簡單㗎！（碌人情卡請佢去？）珊珊同梓軒好多時都同佢有聯絡嘅，呢個難得嘅，佢（志偉哥）亦都諗住支持啲後輩啦。」

薛家燕（家燕姐）拍了一套新電影。（林迅景 攝）

飛大馬唱《Horseh》孫仔撐場

加拿大拍電影即是要講英文？家燕姐笑言志偉哥的英文比她更好，但自己也能講一些英文，拍攝也相當順利。「主持之類呀，所以我又要講一啲中文，又講一啲英文咁樣。」她更透露，劇組中有一些人專程從荷里活飛到當地拍攝，所以這部電影可算是荷里活級製作，相當認真。曾志偉被封港版積尼高遜 卸任首作孖薛家燕赴加拿大拍戲

除了電影工作，薛家燕在拍攝完電影後，又馬不停蹄飛到馬來西亞錄製農曆新年歌《Horseh》，更興奮透露：「你有冇睇到我孫仔跳呀？你上網睇吓！」及後她解釋，《Horseh》在福建話的意思即是「好嘢」，十分喜慶。

這次的電影拍攝工作，更是志偉卸下「總經理」身份後首個「新工作」。（公關圖片）

曾志偉參演《選美兄弟班》電影版，更特意遠赴加拿大開工，卻只能在當地停留72小時。（公關圖片）

家燕姐孫仔跳《Horseh》，好可愛！（截圖）

家燕姐新年派福氣

農曆新年快到，問起家燕姐準備了多少錢「派福氣」時，她回答：「嘩！一入到 TVB 就個個問我攞，佢哋話想新年『旺旺』。（十蚊都開心㗎，收到家燕姐封利市，幾錢都唔重要）係呀。因為傳統落嚟，以往其實我派過係幾百個利市封，裡頭可能有一半嗰啲都『旺』咗，一路傳出去就個個都係『旺』。」

家燕姐拍西片！（劇照海報）

豪印一萬封利市：要去到銀行check check有幾多錢

「珊珊話同我印咗一萬個。」記者大驚，懷疑自己聽錯，不禁問：「一萬個利市封？！」家燕姐肯定的回答：「係呀，係呀，哈哈，我都要去到銀行度check check有幾多錢。佢哋話唔捨得拆我封利市。成年都冇用到，keep住喺度到第二年。」記者又言，每封入十蚊都不得了。家燕姐表現得十分豪爽，回答：「大家開心啫！」

家燕姐年年都派利市。（資料圖片）

新年過「二人世界」？

農曆新年期間，家燕姐也表示會與家人團團圓圓，更透露會一家人旅行外遊。「佢哋話畀幾日我哋一齊去旅行，但係都接緊好多 show。咁珊珊就話同我去scan吓邊啲做嘅，邊啲唔好做，因為我呢幾個月根本係飛到馬不停蹄。」問及新年會否過「二人世界」，家燕姐也回答：「或者會嘅，都係同屋企人一齊，新年係團團圓圓呀嘛。」

家燕姐送福袋給現場長者。（林迅景 攝）

