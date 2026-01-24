唐詩詠自認戀愛腦　曾被男友背叛大受打擊：我喺個公園度喊咗一晚

現年44歲的唐詩詠（Natalie）外形知性溫柔，一直被網民大讚「Gfable」，更被外界譽為「最佳女友」，但多年來每段感情都未能開花結果，分手收場。近日唐詩詠作客由火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》，大方分享感情觀，更自爆曾被男友背叛的經歷！

唐詩詠（Natalie）外形知性溫柔，一直被網民大讚「Gfable」。（IG@natalietong53）

更被外界譽為「最佳女友」！（IG@natalietong53）

唐詩詠曾被男友背叛

唐詩詠一向予人「乖乖女」的感覺，但她就自爆以前拍拖時比較容易發脾氣，更曾試過當街發脾氣，事緣她懷疑男友與另一個女仔有聯絡，後來發現男方的確與前女友復合，令她大受打擊：「我記得我喺個公園度喊咗一晚囉，喊到朝頭早五點我記得。」唐詩詠透露喜歡有幽默感的男生，而且十分相信第一感覺：「如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢我都可能就會一齊。但我可能冇經過相處好耐，究竟佢嘅性格同我啱唔啱，總之我個feel，我感覺係有嗰樣嘢，我就會去囉，有啲戀愛腦。」唐詩詠自言從未親眼目睹過男友與其他女性在一起，就算發現對方偷食都只是間接證據，她亦從不會哀求挽留對方，但雙方就會陷入冷戰，直至決定徹底分手。

唐詩詠曾試過當街發脾氣，事緣她懷疑男友與另一個女仔有聯絡。（YouTube@ChillGOOD TV）

原來男方的確與前女友復合。（YouTube@ChillGOOD TV）

唐詩詠拍戲竟遭男星嫌棄：揈開我隻手

此外，唐詩詠亦分享了過往拍劇遇到的不快事，她透露曾遇過一位好差的對手，兩人更飾演情侶：「我記得係我哋講拍拖啦，要拖手，拍完之後佢就……揈開我隻手，我嗰吓就『咦，發生咩事呢？』」唐詩詠憶述在拍攝前兩人曾討論如何拍攝及投入角色，但未知是否她的話惹對方不滿，開拍後對方一直態度欠佳，而她就決定以牙還牙：「我都唔同佢有眼神接觸，直頭冇接觸，通常導演會話嚟對戲，咁唔對啦，佢就係一個需要對戲嘅人嚟嘅，我話唔對喇，我照講返我嗰啲，耐咗之後佢就唔得囉，佢就點都要同我傾偈先至對到戲囉。我咪用返你嘅方法去對返你囉，你OK咪OK囉。」她更笑言反而激發了她的鬥心，做足功課。雖然三位主持都好奇該位男星是誰，但唐詩詠就未有透露對方身份。

唐詩詠亦分享了過往拍劇遇到的不快事，她透露曾遇過一位好差的對手。（YouTube@ChillGOOD TV）

