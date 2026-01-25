甄詠珊被張佳添高調拒認「戀人」　棄用甄采浠名字重新出發

藝人甄詠珊去年與音樂人張佳添傳出緋聞，兩人曾被拍到在街頭攬腰、蹺手兼共飲一杯咖啡，表現極其親密。當時張佳添以「膊頭之交」來形容雙方關係，一度引發外界熱議。日前，張佳添再度撰寫長文澄清，明確表示兩人雖「曾交往」但處於「戀人未滿」階段，似乎有意劃清界線。在被男方「降呢」為摯友之際，曾改名「甄采浠」的她亦宣布名字重新出發，回歸本名甄詠珊。

上年甄采浠被《香港01》獨家影到與《中年好聲音》評審張佳添在商場攬到實行街。（資料圖片/陳順禎攝）

棄用「甄采浠」重用舊名「甄詠珊」

現年45歲的甄詠珊（原名：甄穎珊）日前在社交平台真情剖白，坦言雖然在演藝圈打滾多年，由女團Freeze出道，但大眾對她始終「熟口熟面」卻未必叫得出名字。雖然2023年曾改名「甄采浠」，但經過這兩年的洗禮，她最終決定回歸本名。她感性表示：「對大家嚟講，甄詠珊先至係大家最熟悉，嚟緊我會喺呢度分享心路歷程，讓大家可以重新同加深認識甄詠珊。」

TVB工作8年不乏代表作

回顧在TVB的8年生涯，甄詠珊表示共參演過30多部電視劇，當中亦不乏代表作，包括《愛回家之開心速遞》「高小姐」、《果欄中的江湖大》「惡人菊」、《黃金有罪》「唐昊兒」、《本尊就位》「歸二娘」等。

甄詠珊知大家覺得佢熟口熟面，但叫唔出名字。（IG@carisayan123）

2023年改名「甄采浠」。（IG@carisayan123）

喺TVB工作8年。（IG@carisayan123）

想大家對佢加深認識。（IG@carisayan123）

用返舊名「甄詠珊」。（IG@carisayan123）

甄詠珊前年底約滿離開無綫。（IG@carisayan123）

甄詠珊亦性感尤物。（資料圖片）

火辣。（IG@carisayan123）

長腿最煞食。（IG@carisayan123）

張佳添認與甄詠珊「曾交往」但未成戀人

在甄詠珊宣布改名的同時，張佳添因被周刊指「背住甄采浠」冧女而發聲。他除了澄清地鐵相片是 2023 年巧遇老友的舊照，更首度鬆口談及與甄詠珊的真實關係。他直言兩人是互相欣賞的摯友，並坦承：「雖然我哋曾經有交往過，但肯定沒有發展到那地步。」 張佳添強調自己目前100%單身，更自覺是「少少風流而不下流的冇腳雀仔」，不需要對任何人偷偷摸摸。另外，他亦澄清其中一張照片被誤指為前妻黃敬佩與甄詠珊合照，並表示要補充真正的合照以正視聽。

張佳添在社交平台澄清。（資料圖片/葉志明攝）

張佳添補充一張前妻與甄詠珊的合照。（FB@張佳添）