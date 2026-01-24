大隻仔TVB門外自拍又離巢？　同期訓練班同學僅周嘉洛吳偉豪留低

現年32歲的TVB藝員《愛‧回家》「大隻仔」關曜儁（Leo）近年投資健身中心愈撈愈掂，數年間由密封細舖，搬到擁有無敵海景的商廈營運。今日（24日）關曜儁突然分享一段影片，一開始就是在將軍澳電視城門外與TVBuddy合照，惹來離巢疑雲，黃建東留言：「嚇死我，我以為係另外一啲公告～」原來片段後續是談及關曜儁、吳偉豪和周嘉洛「三兄弟」一齊去攞TVB服務十週年金牌，他們是同期藝員訓練班同學，十年過後只有三人繼續留低。

「大隻仔」關曜儁加入TVB十年。（IG@leokwan）

早前再擴張，搵到景色被譽為全觀塘區最靚嘅健身室，瞭望獅子山及維港海景。（IG@leokwan）

關曜儁與TVBuddy自拍惹離巢疑雲

影片中，關曜儁說：「大家見到呢個畫面，係咪以為有人要離開TVB？喂喂喂，但係我想講，今年係我加入TVB第十年嘞！」他指經常會被問同期藝員訓練還有誰，他即介紹兩位好兄弟吳偉豪和周嘉洛出場，前者在最近播出的《非常檢控觀》飾演警察，後者則是《愛‧回家之開心速遞》要角金城安，而他將會2月23日（初七）上映的《臥底嬌娃》有份演出，人人有工開，認真開心！

關曜儁突然同TVBuddy影相？（IG@leokwan）

原來係攞十年金牌。（IG@leokwan）

攞TVB服務金牌 與兄弟友情十年不變

關曜儁覺得這十年有一個啟示，他說：「（十年前）我哋三個咗張相，十年後我哋28期訓練班就係得返我哋3個，通常有人會問，同一期訓練班，你見到佢哋咁紅咁多工作會唔會羨慕？如期話羨慕，不如話係難得，難得係我哋每次見到大家都會鼓勵對方，欣賞對方同埋支持對方，所以我哋嘅友情Keep到十年，都係同啱啱入行訓練班一樣，十年真係眨眼就過，唔知道我哋下一個十年會係點呢？好期待！」

關曜儁、吳偉豪和周嘉洛「三兄弟」友情永固。（IG@leokwan）

十年前拍照係一個啟示？（IG@leokwan）

十年後28期訓練班得返3個。（IG@leokwan）

感恩加入TVB大家庭

之後關曜儁選文寫道：「終於到我啦…呢10年嘅時光真係眨吓眼就過，幫我返到公司變返兩個好兄弟，感覺好似準備返訓練班嘅感覺，感恩加入到TVB呢個大家庭，令到我人生見識咗好多，識咗好多朋友，社交圈子廣闊咗好多🥰#關曜儁 #吳偉豪 #周嘉洛 #28期訓練 #TVB」

關曜儁唔介意演藝發展，只需要互相鼓勵同支持。（IG@leokwan）

關曜儁影片一開始，嚇死黃建東。（IG@leokwan）

考過三次訓練班

關曜儁原名關梓陽，2015從訓練班畢業入行，其實他當年考過三次訓練班才能入到TVB，第一次「肥佬」是因體身形肥胖而被嫌棄，遂一邊兼職月薪只有5千元的大型時裝公司保安，一邊參與健身運動減磅，並自修復康運動及治療痛症課程，之後參加體適能錦標賽奪獎，非常勵志。演藝圈發展十年，關曜儁演出的角色徘徊三、四線位置，不過在劇集《陀槍師姐2021》演社團成員「吳丹基（Hang基）」獲注意，亦​於《下流上車族》演「哈比族」彈起，而他在《愛‧回家》曾分演島大學生「范柳元」和莊思明經埋人「仇奇」，令他更入屋。

關曜儁曾因身材肥胖，考三次訓練班才能入到TVB。（IG@leokwan）

關曜儁在《陀槍師姐2021》飾演的「HANG基」幾搶鏡。（劇照）

《下流上車族》演「哈比族」彈起。（IG@leokwan）

關曜儁在《愛‧回家》曾演島大學生「范柳元」（電視截圖）