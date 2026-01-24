鄭丹瑞大女鄭瑤踏入孕晚期狀態Fit爆　豪宅影孕照：爸媽來報到了

鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤前年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，去年10月鄭瑤在IG宣布懷孕喜訊，即將做媽媽！轉眼間鄭瑤已經踏入孕晚期，日前她就在家中拍攝了一輯孕照，並搞笑留言：「Mom and pops reporting for duty🫡（爸爸媽媽來報到了！）」相中所見，身穿黑色吊帶貼身長裙的鄭瑤，手腳依然纖幼，狀態Fit爆，Jacob更錫錫老婆，幸福溫馨！

鄭丹瑞一家。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞同女兒感情好好。（IG@zanetacheng）

鄭瑤在去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚。（IG@zanetacheng）

過大禮！（IG@zanetacheng）

郎才女貌！（IG@zanetacheng）

郎才女貌！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

錫錫！（IG@zanetacheng）

靚靚新娘！（IG@zanetacheng）

即將榮升爸爸媽媽！（IG@zanetacheng）

幸福溫馨。（IG@zanetacheng）

在家中拍攝孕照。（IG@zanetacheng）

狀態Fit爆！（IG@zanetacheng）

狀態Fit爆！（IG@zanetacheng）

鄭瑤懷孕初期狂嘔一度嘔血

鄭瑤自公布懷孕喜訊以來，不時在社交平台分享孕期點滴，她曾透露在懷孕初期孕吐嚴重狂嘔，一日嘔五次，更因為脫水要吊鹽水，甚至因狂嘔致食道受損，一度嘔血！不過在這段時期，老公Jacob就體貼入微：「我只想感謝我的丈夫，感謝上帝，在我完全喪失行動能力的時候，你承擔了一切，找到了打理我生活的方法。這次懷孕的好處在於，我真的看到了伴侶在你需要的時候是如何行動、如何表現、如何挺身而出，我的伴侶真的太棒了。」

身穿金色高衩長裙的鄭瑤輕撫孕肚，一臉幸福。（IG@zanetacheng）

狀態Fit爆！（IG@zanetacheng）

手腳依然纖幼！（IG@zanetacheng）

不過原來她在懷孕初期孕吐嚴重狂嘔，甚至一度嘔血！（IG@zanetacheng）

即將做媽媽！（IG@zanetacheng）

鄭瑤同老公Jacob邀請了多位親友到家中參加Baby Shower派對。（IG@zanetacheng）

佈置簡約溫馨。（IG@zanetacheng）

輕鬆容納十幾人！（IG@zanetacheng）

落地玻璃設計採光度十足，景觀開揚！（IG@zanetacheng）

樓底極高！（IG@zanetacheng）

「學霸」鄭瑤嫁金融才俊老公

一向有「學霸」之稱的鄭瑤，早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。而Jacob的成長背景與鄭瑤亦十分相似，在劍橋大學工程系畢業後於倫敦從事金融行業，之後到哈佛商學院讀MBA，直至三年前返港，打理家族辦公室。鄭瑤曾在接受《香港01》獨家訪問時談及與Jacob的相識過程及求婚細節，兩人原來在東京認識，她透露二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題，前年3月Jacob在巴黎為鄭瑤慶生兼求婚成功！

登對！（IG@zanetacheng）

登對！（IG@zanetacheng）

登對！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

鄭瑤於前年情人節正式公開戀情。（IG@zanetacheng）

之後常常放閃，好幸福！（IG@zanetacheng）

Zaneta宣布做人妻！（受訪者提供）

前年3月，Zaneta在巴黎工作中過33歲生日，Jacob特登飛過去，原來當時已求婚！（IG@zanetacheng）

Zaneta曾於英國中學會考考獲11A佳績，在美國修畢英國文學及政治學後，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言。（IG@zanetacheng）

學霸！（IG@zanetacheng）