75歲李龍基自認天生多情難抗拒異性　大爆前妻不只攞八層物業？

現年75歲的李龍基與王青霞（Chris）發展忘年戀引起極大迴響，女方先後因入獄及瞞婚成為網民熱話，雖然李龍基宣布已跟王青霞分手，但近況仍然受外界關注。日前他接受顏聯武網上節目訪問，承認自己天生多情，更指「DNA作祟」意志力不夠強，難抗拒異性，感嘆當年難安定下來，並表示除了將名下八層物業贈予前妻，保險受益人仍是前妻。

李龍基與王青霞（Chris）發展忘年戀引起極大迴響，女方先後因入獄及瞞婚成為網民熱話。（資料圖片）

李龍基自認「今次衰咗」

李龍基在顏聯武的網上節目訪問中，談及最近的感情風波，對於結束這段14年的「忘年戀」，他引用經典金曲《Smoke Gets in Your Eyes》自嘲當時被愛情「一葉障目」，坦言向來精明的自己「今次衰咗」，還承認天生多情：「天生易改，本性難移，其實我嘅理解就係咩呢？當你一出世，你裏面嘅 DNA 係咁，咁唔怪得個天畀我！」認為加上自己意志力不夠強，難對抗異性。

李龍基在顏聯武的網上節目訪問中，談及最近的感情風波，對於結束這段14年的「忘年戀」，他自嘲當時被愛情「一葉障目」。（YouTube）

保險受益人仍是前妻

除了將名下八層物業贈予前妻，李龍基在訪問中更透露多年前購買的保險至今仍有效，而受益人都是前妻。他解釋這個做法與贈予物業的原因一樣，因自己工作經常要飛去外地而存在風險，希望若有任何不測，能為對方留下一份保障。