鄧兆尊分析碧咸大仔與父母反面事件　揭名人後代鮮為人知的悲哀

最近英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦與大仔布魯克林 (Brooklyn) 關係破裂一事引起各界關注。布魯克林在本月20日於Instagram發布長達六頁的限時動態痛批父母。他不只公開表示不願與家人和解，更控訴父母不當行為。當中布魯克林指責父母想破壞他的婚姻：「我的父母一直以來都在操控媒體對我們家庭的報道。虛假的社群媒體貼文、家庭活動和不真實的人際關係，早已成為我出生以來生活的一部分。」布魯克林表示自己受嚴重焦慮症所苦，一直到和妻子在一起以後才感到「平靜和解脫」。

更多碧咸大兒子布魯克林在Instagram上分享的照片。（IG@brooklynpeltzbeckham）

以過來人身份大談生於名人世家的壓力

父親是已故粵劇名伶新馬師曾，身為富二代的鄧兆尊日前在YouTube頻道「3寶channel」的節目中，就分析了碧咸大仔與家人反面一事，更以過來人身份大談生於名人世家的壓力。該條片的介紹寫上「兆尊點睇碧咸大仔要同家族反面﹗名人世家有幾大壓力？從小已教唔好失禮!/又貪又蠢﹗」鄧兆尊在片中表至：「其實應該這麼說，每一個家族都有自己的一套做事和經營家族的方式，等於我哋細個，好似謝霆鋒，一樣要上一啲周刊影賀年，呢係冇得揀，如果你話『我唔想影，唔想做呢件事』，係唔得，呢啲係你父母同人哋嘅關係，一句話，你出生喺呢個家庭，你就要接受呢件事。」

鄧兆尊有份主持YouTube頻道「3寶channel」節目。(YOUTUBE截圖)

分享如何處理家族壓力

鄧兆尊續說：「呢啖飯邊個畀你食？咁多要求做乜？喺我哋嗰個年代，就會覺得我嘅屋企比較特別，唔好做衰嘢，盡量將自己做得好啲，到咗碧咸個仔嗰個年代，小朋友嘅諗法唔同，佢哋追求係有自己嘅空間、自由，你越壓逼佢，佢嘅反叛力越大。講真，每個仔都有自己嘅性格，一定有好有壞的，唔可以話『我個仔樣樣都好、我兒子一定唔會。」至於如何處理家族壓力？鄧兆尊表示：「我覺得佢應該出去闖一闖，跌一跌，睇返轉頭就知道自己而家係受到庇護的，當你冇咗庇護嘅時候，你一跌，冇人扶你會點樣囉，你要接受吓呢樣嘢。」