溫碧霞着低胸裙坐旋轉木馬邪惡角度下如再發育　性感程度令人咋舌

現年59歲的溫碧霞年輕時曾是不少人心目中的性感女神，她演過的經典角色海潮至今依然令人印象難忘，她所飾演的妲己更是妖嬈嫵媚天花板，至今無人能超越。溫碧霞除了人靚心地亦好，她於2000年嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更尋找醫生把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier），一直視如己出地照顧，一家三口生活幸福。溫碧霞不時會於社交網分享她的日常生活點滴，偶爾還會發放性感福利圖。

溫碧霞點睇都唔似59歲。(抖音截圖)

溫碧霞keep得好好。(抖音截圖)

溫碧霞打扮少女。(抖音截圖)

露胸露腿好性感

日前溫碧霞於抖音分享了她到主題樂園遊玩期間所拍的一輯靚相，相中可見她身穿白色吊帶低胸連身迷你裙，外加一件披肩式外套在玩旋轉木馬，打扮得極之年輕，樣貌也是一貫的凍齡。溫碧霞在坐旋轉木馬上，以高抄邪惡視角從上拍攝，令她的低胸裙看來更加低胸，且上圍尤如再度發育般更見豐滿，加上露出一雙白滑美腿，性感誘人。她在天寒地凍的冬天10多度氣溫下，依然穿得那麼少，為了靚也是豁出去了，不少網民都留言佩服她如此抵得冷。雖然溫碧霞已年過半百，但是她仍保留住一顆純真少女心，心境永遠年輕，坐在旋轉木馬上的她，確實散發出陣陣少女味，狀態之佳令人羨慕。

溫碧霞遊主題樂園。(抖音截圖)

溫碧霞好性感。(抖音截圖)

溫碧霞好性感。(抖音截圖)

溫碧霞玩旋轉木馬。(抖音截圖)