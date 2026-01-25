方力申開騷罕晒三代同堂全家福　太太葉萱產後正面照曝光氣質超班

現年45歲的方力申（Alex）自去年與31歲的圈外太太葉萱（Maple）修成正果並迎來愛女Isla後，一直過著「女奴」生活，幾乎每日在社交平台分享湊女日常，並揚言要生夠四個孩子。向來對太太極度保護的小方，過往分享一家三口照時，葉萱總是「側臉」或遮樣示人。不過，昨日（24日）小方於東莞舉行《Show Up演唱會》內地巡唱最終站，竟大方豪送驚喜，首度公開三代同堂全家福，葉萱產後正面靚樣曝光，氣質超班！

方力申去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

一家三口，葉萱愛低調，通常只有側面照。（IG@alexfongliksun）

溫馨錫錫相，囡囡遮住咗媽媽個嘴。（IG@alexfongliksun）

葉萱淡妝清秀 Isla由爺爺抱實萬千寵愛

在演唱會的大屏幕上，方力申罕有晒出一張溫馨全家福。相中可見，小方與太太葉萱齊齊穿上 Shocking Pink 螢光粉紅色情侶裝，笑容燦爛。剛升呢做新手媽媽的葉萱狀態極佳，雖然只化淡妝，但五官清秀且氣質脫俗。而方家「第一粒孫」Isla 則由爺爺抱在懷中，閉上眼睛睡得香甜，估計是剛出世不久後拍攝，畫面溫馨感人。小方亦在 IG Story 轉發友人在演唱會拍下的照片，對方留言：「好感動，好靚嘅畫面」。

方力申開騷首度晒三代同堂全家福，太太產後依然咁靚好有氣質。（IG@alexfongliksun）

方力申去東莞開騷。（IG@alexfongliksun）

+ 5

爺爺嫲嫲見到孫女就開心。（IG@alexfongliksun）

+ 2

傅穎現身任嘉賓 相隔20年再唱《自欺欺人》

除了一家人的溫情時刻，演唱會另一高潮莫過於請來多年沒見面的 Theresa傅穎（現改名傅寶誼）擔任嘉賓。兩人相隔20年再度同台合唱《自欺欺人》，這段「世紀合體」瞬間引起全場尖叫，網民直呼：「童年回憶返晒嚟！」Theresa 當晚打扮相當吸睛，更笑言自己很久沒有露腿，要在演唱會「露過夠」。除了經典作，Theresa 亦首度現場演繹尚未正式錄音的新歌《成年禮》，不過唱功似乎仍有很大進步空間。

傅穎做嘉賓。（小紅書截圖）

Theresa 大騷白滑美腿。（小紅書截圖）

兩人相隔20年再度同台合唱《自欺欺人》。（小紅書截圖）