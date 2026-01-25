林家棟答應幫新導演做監製　建議新入行一定要出賣三樣嘢

三料影帝林家棟今日（1月25日）出席於中環舉行的慈善跑並擔任起步禮主禮嘉賓。「用運動做起點，以慈善作為終點，很有意義，我希望更多人受益，所以今次義不容辭。」一向保持運動習慣的家棟，曾經為電影接觸巴西柔術，平日亦經常健身。「我最鍾意的運動除了跑步，就是游泳，都是偏向個人。近年多數跑樓梯機，因為試過跑街的時候被野狗追。」

（公關提供）

林家棟答應幫新導演做監製

林家棟的健康之道是「簡單」，他表示：「我的生活很簡單，不會想得太複雜，飲食亦很簡單，反而一星期一定讓自己最少做三次運動，除了減壓，亦可以考驗自己的毅力。」2026年家棟的目標是：「最想可以完成手頭上的劇本，因為答應了一些新導演幫手做監製。」

（公關提供）

林家棟鍾意跑步或游水

家棟續指，公司附近有健身室，通常上班前或下班後都會去玩，希望藉著出汗保持腦筋靈活，有時亦可以與自己對話，消化一些想法，他稱聽歌也可以想到很多畫面，直言很有用。至於群體運動則比較難，「好似踢波我又唔擅長，又難思考，相反一個人靜靜地游泳或者跑步會想到一些東西。」

不過，家棟今日並沒有落場跑步，他表示今日開跑時間早，形容是一個很大的考驗，提及剛剛有朋友在外地結婚，剛回來香港兩三天，所以沒有想過要跑。不過他亦透露希望明年可以跑，但需要時間去準備，亦未有目標要跑多長的賽事。

（公關提供）

林家棟感舞臺劇壓力更大

而剛剛做完舞臺劇，家棟指今次的投入度高很多，以前拍戲轉機位時有空間可以想很多東西，但舞臺劇要兩個小時或者兩個半小時一氣呵成，沒有空間思考，壓力亦大一點，他又指正因為想挑戰一下自己所以接舞台劇，「我之前曾經拍電視劇拍電影，這次我覺得是時候要試一下挑戰。」

家棟又表示，本身跟導演樹榮認識了很多年，一直有邀請參演舞台劇，但直到去年年初才答應他，看了幾部劇後覺得這個有感覺，就接了這個舞臺劇，特別是劇本講一個比較世態的東西。他又指但凡和演出相關的東西都想有機會去試，「有電影拍我會繼續拍，有監製做我會繼續做，舞臺劇適合的時間都會願意嘗試，但是現在我希望能夠在劇本上能夠給大家多一點共鳴才去做。」

（公關提供）

林家棟對新導演三個建議

家棟又透露，有今年及明年有新人申請了首部劇情項目要他幫手，例如有個項目寫商場劫案，家棟則直接要載他去看真實一點的場景，希望他們要親身去體驗，才能幫他們寫東西，又指跟新人類合作很開心。

被問到對新人的建議，家棟指新導演一定是講自己最擅長的東西，「先賣三樣東西，一是出賣自己、一是出賣自己的家人、一是出賣朋友。」要是最熟悉又容易能夠創作，市場則等監製或者等片主去顧及，他又提醒導演和編劇和監製其實不是有仇，團隊合作大家用專業，拿出最好去面對觀眾，過程中需要互相妥協。

他又指和新人合作時，有些樂意聽意見，有些就比較個人化，建議可以嘗試去客觀感受，相信有經驗的人和你分享的經驗，要很客觀地去感受周圍的東西，才能夠寫到你想說的話。