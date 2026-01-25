網民指「陳展鵬害慘我兒子」　本尊真誠勉勵獲讚：值得小鵬友學習

陳展鵬近日活躍玩Threads，不時與網民互動，加上早前他舉辦的粉絲見面會福利多多，令網民大讚視帝十分親民！近日有網民疑似是「玩膠」開post，指「陳展鵬害慘了我兒子，兒子今年17歲，都快要考DSE了，一直在家裡說什麼thanks thanks thanks陳展鵬，我冇辦法相信。我發現他手機的搜尋紀錄每次都是陳展鵬唱歌、陳展鵬打鼓、thanks thanks thanks陳展鵬和陳展鵬劇集，放任這個年紀的小孩看這種亂七八糟的東西，真的不會影響到DSE成績嗎？」

近日有網民疑似是「玩膠」開post，指「陳展鵬害慘了我兒子」，內容是兒子常常search陳展鵬的表演片段，其實是改編潮文，想不到卻釣出陳展鵬超真誠地回覆：「DSE係一個過程，人生都係一個過程，試一定要考，但懂得放鬆開心，係件好事，有咩緊要過健康活着，佢一定會活得比我哋更加好更精彩🤘」（Threads）

陳展鵬認真以自身經歷回覆玩膠網民 網民讚：優質偶像

雖然翻看這位網民的檔案，她應該不是一位母親，不過作為人父的陳展鵬，卻非常真誠地鼓勵對方，感動不少網民。陳展鵬說：「當年我都係17歲改命入咗無線，因由零開始到今生今世嘅工作。thanks thanks 🙏🏼DSE係一個過程，人生都係一個過程，試一定要考，但懂得放鬆開心，係件好事，有咩緊要過健康活着，佢一定會活得比我哋更加好更精彩🤘你同佢講如果考得好，改佢個名唱俾佢聽💪🏽」兩萬多位網民讚好，指展鵬「真係好nice 好用心對待每一個人😭😭」、「就鵬你呢句已經值得小鵬友學習😭😭」、「路人轉粉，想做好鵬友了」、「一直相信自己無睇錯人，鵬鵬真係人品好心地善良，佢吾理呢篇文真假，寧願當正常回覆先鼓勵個鵬友仔👍🏻👍🏻🫶🏻優質偶像🥰」有網民更發現，展鵬的threads關注了這位「母親」，看來他是真心關注其兒子情況，超級寵粉。

陳展鵬更承諾：「你同佢講如果考得好，改佢個名唱俾佢聽。」

網民留言激讚陳展鵬，更被成功圈粉，有人更發現陳展鵬關注了發文者，原意應該是想關心其兒子DSE成績。（Threads）

