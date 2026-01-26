45歲視帝北上吸金力暴增名利雙收　驚見沙田街市買餸「一抽二掕」

現年45歲黃宗澤（Bosco），近年工作多到不停手，自榮升出爐視帝後，成了今年當紅炸子雞，近日更攻入時裝界到深圳出席《2025時尚之夜》。黃宗澤事業得意，感情則未來見着落，不時被目睹與女伴出雙入對，異性緣之旺令人羨慕。黃宗澤孝順媽媽，私下亦是家居男一名，近日有人目擊他親自落街市買餸，「一抽二掕」，毫無視帝架子！

黃宗澤憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。（香港01攝）

黃宗澤再度登上事業高峰。(葉志明 攝)

黃宗澤親自到沙田街市買餸

黃宗澤近來被目睹在街市買餸，左肩孭了一個大袋，又攞住銀包，右手則提着幾袋餸，戴上口罩和Cap帽，一人在街市安靜行走。走出街市後，黃宗澤將戰利品擺上車，見到網民拍下他買餸樣，黃宗澤只望了望，私下生活低調。網民爆料指黃宗澤在沙田街市凍肉鋪買餸，又有人指想不到黃宗澤這麼居家。另又有人讚香港明星好貼地，「香港市民不會瘋狂打擾他們」。

黃宗澤早前被拍到在大排檔打邊爐。（小紅書）

黃宗澤與媽媽相依為命個性獨立 堅持不婚主義

黃宗澤多年來未有結婚，至今仍是圈中筍盤。黃宗澤出生前父母已經離異，從小和媽媽相依為命，媽媽為賺錢撫養他曾一日打兩份工，早上做文員，夜晚則在日用品連鎖店做點貨，每晚做到深夜11、12點才放工，故黃宗澤自小學會照顧自己，媽媽返內地工作時擺低100蚊讓黃宗澤自己搞掂，黃宗澤亦不時要在親戚家輾轉寄居。

成年後黃宗澤拍過不少拖，黃宗澤曾透露媽媽愛趕走女朋友，他曾笑言：「所以現在更好，不結婚，激死她，哈哈！」直至今年接受香港電台第一台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，他不婚立場未有改變，訪問中他坦言從未曾對婚姻抱有幻想，即使遇上心儀對象也會向對方表明立場：「我死後，整副身家都可以留給你，但我不會結婚。」

黃宗澤被目擊到沙田街市買餸。（小紅書）

一抽二掕。（小紅書）

擺餸上車。（小紅書）

胡杏兒與黃宗澤的七年情最為人所知，當時胡杏兒和黃宗澤因合作拍攝《我的野蠻奶奶》而相戀，兩位一度是觀眾心目中的金童玉女，但雙方於2012年接受訪問時證實分手。（劇照）

黃宗澤是公認的男神。(ig圖片)

黃宗澤好大隻！(劇照)