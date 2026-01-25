101攀登｜Alex Honnold倒掛唔用手　神還原謝天華離地單手接電話

【台北101/Alex Honnold/謝天華】世界級極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）再度挑戰人類極限，今（1月25日）早上9點準時在完全沒有繩索、沒有任何安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆。當中出現一幕竟與謝天華在《神鎗狙擊》單手爬山講電話的名場面一樣？



世界級極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）再度挑戰人類極限，今（1月25日）早上9點準時在完全沒有繩索、沒有任何安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北 101 外牆。（ig截圖/netflix）

Alex Honnold倒掛唔用手

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在這一項世紀挑戰中，最後只花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。全程由 Netflix 進行全球同步直播，節目定名為《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper Live）》。

Alex Honnold在攀登台北101，臨近到達塔頂，離地超過500米的位置時，用左腳支撐，右腳有鈎在牆身鋼製結構上，然後放開雙手，伸手入掛在身後粉袋，拍一拍手。雖說這個動作僅為一個平常都不再平常的動作，但在離地500米的高空下，卻顯得驚險萬分且瘋狂！台北101徒手攀登｜Alex Honnold只花91分鐘攻頂成功 全程零防護

Alex Honnold不用手倒掛在外牆上！（ig截圖/netflix）

超驚險！（ig截圖/netflix）

謝天華離地單手接電話

謝天華在無綫（TVB）《神鎗狙擊》劇集之中，也出現過攀登高山的畫面，一隻手緊抓岩壁時，電話突然響起後，謝天華又用另一隻拿出並接過電話，驚人且抗拒物理力學的表現，亦成為了多年的名場面及屬於他的高光時刻。

神還原謝天華單手接電話？（TVB截圖/《神鎗狙擊》）