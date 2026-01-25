61歲影后甘從歐洲回港追星低調包到冚　上億身家曝光法國私人田地

韓國人氣女團BLACKPINK自本月24日起，一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，吸引市民入場，其中不乏同為BLINK（BLACKPINK粉絲專稱）的香港藝人，包括港姐冠軍翁嘉穗、陳凱琳、身家700億的甘比；TVB藝人方面則有陳瀅、陳曉華、陳楨怡等人，以及JW王灝兒。而這位國際影后亦為追星甘心從歐洲回港，包到冚仍被認出！

BLACKPINK成員Lisa被拍到在車公廟拜神。（讀者提供）

張曼玉為追BLACKPINK回港低調現身

BLACKPINK在啟德舉辦頭場演唱會上，藝人紛紛打卡與粉絲分享興奮一刻。而61歲的影后張曼玉則反其道而行，低調入場現身追星！張曼玉戴上鴨舌帽及黑色口罩，穿上毛毛背心外套，在場館內與友人同行。張曼玉穿上厚厚外套，依然難掩又高又瘦的身材，以及出眾氣質，她默默坐下準備睇騷，看來張曼玉也是BLINK一員！除了追韓團外，張曼玉去年亦現身香港睇英國搖滾樂隊Coldplay的演唱會，年過60一樣緊貼潮流。

張曼玉隱居歐洲獨身至今

張曼玉長居歐洲淡出幕前多年。近年她為香港旅遊發展局宣傳香港，開設小紅書帳號，分享漫遊歐洲的田園生活。感情方面，張曼玉曾與韓國髮型師Mark Kim、爾冬陞、馬來西亞地產商人宋學祺拍拖，可是傳出投資千萬積蓄至宋學祺公司，導致血本無歸。後張曼玉又嫁法國導演Olivier Assayas，2002年離婚收場。張曼玉今仍是孑然一身，有報道指她靠多年累積片酬，加上早年在香港購下的物業，身家早已破億。早前她自爆在法國喜獲私人田地打造花園，近年她愛追星，不時被發現飛回香港睇演唱會。

