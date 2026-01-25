Lisa@BLACKPINK「微服出巡」貼地拜車公　四眼素顏Look獲讚零死角

韓國人氣女團BLACKPINK昨晚（1月24日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行《DEADLINE》巡迴演唱會，吸引大批歌迷搶購門票入場朝聖。完成第一晚演唱會後，今日（1月25日）成員Lisa被拍得素顏現身沙田車公廟。



BLACKPINK Lisa「微服出巡」！（Threads截圖）

泰國人必到景點？Lisa驚喜現身

有網民笑稱，10個泰國人到香港旅遊，9個就會去車公廟拜神。不過Lisa@BLACKPINK這位國際級巨星出現在車公廟就相當令人又驚又喜。今日（25/1）有多位網民在Threads分享在車公廟偶遇Lisa的經歷，更在Threads上分享她的素顏美圖。有網民大表羨慕，直言為甚麼今日沒有去搵車公，相當搞笑。

BLACKPINK的Lisa「微服出巡」！（Threads截圖）

BLACKPINK Lisa「微服出巡」！（Threads@mckennethyeung）

BLACKPINK成員Lisa素顏低調現身車公廟 手持香燭誠心參拜

Lisa素顏低調現身車公廟。（讀者提供）

Lisa手持香燭誠心參拜。（讀者提供）

Threads瘋傳素顏照

有一名婚禮司儀Kennth在Threads上分享見到Lisa的心情，遠距離拍攝的照片惹來另一名網民留言：「冇正面你話李斯同你揮手都得㗎啦」。及後，Kennth亦在底下留言貼出Lisa的素顏靚相，回答：「卑職有一相片，特來呈給李丞相過目！行程勁密都特登拜車公，超親民」。相中的Lisa雖然衣着樸實，戴着粗框眼鏡的她顯然沒有化妝，但仍掩蓋不住她的天生麗質！

Lisa@BLACKPINK。（IG圖片）

Lisa曾參加瘋馬秀。（ig@lalalalisa_m）

Lisa好靚！（IG@lalalalisa_m）

Lisa（IG@lalalalisa_m）

Lisa（IG@lalalalisa_m）

誰是Lisa@BLACKPINK？

BLACKPINK成員Lisa（本名Lalisa Manobal），是團內唯一的泰國籍成員，憑藉精緻五官與修長身材被譽為「人間芭比」。作為隊內的主舞及Rapper，Lisa不僅隨團紅遍全球，其個人發展亦勢不可擋。她於2024年宣布成立個人廠牌LLOUD，專注於個人音樂與時尚活動，展現作為國際巨星的獨立影響力。

Lisa在社交平台上擁有極高人氣，是K-pop歷史上Instagram追蹤人數最多的藝人。其Solo單曲如《LALISA》、《MONEY》及近期的《Rockstar》屢創Spotify及Billboard紀錄。此外，身為時尚寵兒的她，更是多個頂級奢華品牌的全球代言人。作為在韓國演藝圈最成功的泰國代表，Lisa每次回泰國或到訪有泰國文化色彩的地方，如今次到訪香港車公廟，總會掀起一陣「Lisa效應」。