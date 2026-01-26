「車厘龜網紅」程美段婚後曬天倫樂　昔日女神圓潤幸福肥為愛犧牲

曾憑驕人身材獲封「性感女神」、有「車厘龜網紅」之稱的程美段（Kiwi），去年9月驚爆奉子成婚，與圈外「成熟版方中信」的男友結婚，正式封盤。婚後Kiwi轉趨低調，專心相夫教子。近日（25/1）她久違更新Instagram，分享一家三口同遊海洋公園的溫馨照片，盡顯慈母一面。



程美段（資料圖片）

程美段「媽媽肥」

照片中，Kiwi身穿Dior針織上衣配搭短裙，腳踩舒適的洞洞鞋，昔日「戰鬥格」已不復見，取而代之是一頭溫柔長髮與實用的媽媽裝束。最受網民關注的，莫過於Kiwi的身形明顯「成長」了不少，比起以往的纖瘦，如今多了一份圓潤感。

程美段一臉幸福。（IG@kiwichingg）

母愛偉大

然而，這份變化正正體現了母愛的偉大。為了孕育新生命及照顧家庭，Kiwi甘願放下昔日令她引以為傲的魔鬼身材，將重心完全轉移至孩子身上。相片中的她雖然少了昔日的稜角，卻多了一份為人母的從容與光輝。這種「幸福肥」不僅是生活的印記，更是她為愛犧牲、全心付出的最佳證明。

程美段好幸福肥。（ig@kiwichingg）

程美段生仔後身材一樣「美」。（ig@kiwichingg）

程美段曬幸福家庭照。（ig@kiwichingg）

程美段性感回歸？（IG@kiwichingg）

從「美女學徒」到幸福人妻

現年28歲的程美段（Kiwi），早年以模特兒身分出道，2018年參加TVB《美女廚房》擔任「美女學徒」後聲名大噪。當年她憑藉中菲混血的標緻樣貌及驕人上圍而有名。她因在網上節目中穿起「車厘龜」的衣服，更成為她的標記。如今她收起昔日鋒芒，洗盡鉛華專注家庭，由「話題女王」蛻變成溫婉人母，人生階段的轉變相當徹底。