何雁詩推BB車與囝囝參與慈善跑　黃智賢談《名媛望族》再合作可能

何雁詩和黃智賢今日（25日）在大埔香港科學園長廊出席傷健共融嘉年華，今次活動有逾2000人參加，「愛心大使」之一的何雁詩更偕囝囝鄭讚廷（Asher）參與3公里賽事，抵達現場時大受市民歡迎，紛紛上前找何雁詩打卡。而身為「獅子會推廣大使」的黃智賢同樣大受歡迎，他也樂於成為大家拍照景點。

愛心大使何雁詩今早出席『獅子會愛心慈善跑2026』活動，提前一個月已開始練跑。

何雁詩與患有天使綜合症兒子齊參與

何雁詩推著坐在BB車的兒子，以母子檔輕鬆完成賽事，兩人更開心展示完成賽事後獲得的獎牌。何雁詩開心能和囝囝一起落場，她說：「原本Fred（丈夫鄭俊弘）想帶小朋友一齊參與，但佢因爲今天要做舞台劇未能出現，始終星期日想同小朋友出街玩，唔想兩公婆都忙，最後都係決定帶Asher出嚟。Asher今日玩得開心，佢對聲音好敏感，起步及返回場地時聽到好大聲音會有啲驚，但剛才望住吐露港跑時不停笑，尤其見到有啲跑手穿著吹氣馬仔衫更加開心。」

做足安全措施才與囝囝落場

何雁詩表示推著BB車跑步最初不慣有點吃力，但只要囝囝喜歡，自己有點累亦是值得。「我保持一個安全速度，始終人好多，安全為上。呢場3公里純粹係玩樂，又唔係鬥快，BB車又有安全帶，相當安全，希望有日佢識得步行時一齊落場跑。好難得兩母子一齊攞獎牌，衝線時，佢見到好多人，開始喊，一攞獎就好得意咁笑，摸住金牌又開心嘞。（Fred會妒忌無份？）冇計，人生就係唔公平。」

談到公開尋求如何宣傳新歌《在無人島上跳舞》，何雁詩說：「我唔係大公司，好多事要自己解決，所以要廣納網民意見。今次更會跳舞，真係放咗好多心血，2月3日會推出MV。」

《名媛望族》熱度勁 黃智賢估計再難有此陣容拍劇

「獅子會推廣大使」黃智賢今日雖然喉嚨不適，仍照常出席活動。提到有份主演劇集《名媛望族》深宵重播翻Hit，黃智賢開心表示：「係，好多人問齊日輝（劇中角色）有冇成功追求爾嫣（陳玉蓮飾），我現在要賣關子，原來當年好多人冇睇過。好榮幸參與，好開心跟松哥（劉松仁）做對手戲，對上一套《潛行狙擊》已經好多謝佢。我諗依家好難有這種組合，蓮妹當時都肯出來拍戲。」

