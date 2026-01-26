港姐冠軍倪樂琳慘遭盗用照片自稱「精緻港女」　遭炮轟老土零港味

2024年香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn）有「城大李嘉欣」之稱，卸任後繼續於幕前發展，曾擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀之一，表現淡定獲得讚賞。其後倪樂琳獲安排李家鼎、黃亞保及林正峰到內地拍攝飲食節目《鮮美湛江美景遊》，近來更殺入劇組，參演新劇《飛虎日誌2》，成其處女作。近日倪樂琳的相片竟被盗用，因發文：「精緻的港女」，慘被網民炮轟。

倪樂琳被盗用照片自稱「港女」遭炮轟

近日Threads上一自稱倪樂琳的帳號上載多張照片，相中倪樂琳穿上白色恤衫和牛仔褲，手持雞蛋仔在香港街頭影靚相。該帳號配圖發文：「銅鑼灣的精緻港女」，更留言叫網民：「追蹤我啦」。

該帖文獲得過500個讚好，大批網民認為該輯相不見有「港味」：「有無睇過yes？老土程度直逼城市驚喜」、「香港人唔會用『精緻』亦唔會叫自己『港女』8個字錯足4個字」、「港女會用精緻呢個形容詞？！」、「一定唔係港女。」、「港女唔會話自己精緻」。另有人認為是詐騙，「又偷X人相嘅KK園中年男人」、「KK園傻X」。

倪樂琳去年上載靚相獲大批內地網民支持

該帳號的用戶名為「reindeer.8165518」，根據倪樂琳在官方Instagram帳號所示，其Threads用戶名應為「ellynngai」，故相信有人盗用了倪樂琳的照片。而倪樂琳於去年10月將該輯相上載於小紅書，當時她以簡體字同樣發文：「銅鑼灣的精緻港女」，並分享化妝心得，帖文下獲大批內地網民讚好支持。

