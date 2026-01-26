演藝高才生獲初戀男友雪地求婚　A0變未婚妻感覺神奇炎明熹送祝福

曾參演電影《飯戲攻心2》的香港演員陳曉欣（大金），前日（24日）在社交平台宣布喜訊，獲初戀男友在北海道雪地求婚，正式告別單身！陳曉欣在IG上載了一段唯美的求婚片段。片中可見，在一片純白雪地上，男友突然單膝跪地送上驚喜，令陳曉欣感動到當場爆喊，更一度哭說自己「很醜」，隨即獲男友體貼安慰。 在一聲「我願意」後，兩人在雪景中相擁深情一吻，畫面浪漫如偶像劇。

陳曉欣獲初戀男友雪地求婚。（IG@chandaikim）

雪地求婚感動落淚：餘生跟你吃完譚仔

這對準新人不僅浪漫，連告白都相當貼地。陳曉欣寫道：「好吧，我的餘生就跟你吃完世上所有的譚仔吧，我願意，我的初戀。」 她隨後在 IG Story 晒出訂婚戒指，透露整個北海道之旅都「唔敢po相」，因為當時每天都戴著戒指，希望能返港後親口向家人和好友分享這份喜悅。她感性寫道：「收到海量大家嘅祝福，由A0到做咗人哋未婚妻，超神奇🤣感覺有啲奇怪。超級感謝大家嘅祝福同恭喜，我會慢慢應大家嘅留言同埋Message🩷Love❤️」。

喜訊公開後，海兒即送上祝福，炎明熹（Gigi）更表現激動，連發一串「啊」字及喊臉Emoji留言：「啊啊啊啊啊啊啊啊！恭喜！！！❤️❤️❤️😭😭」，陳大金親暱叫「明熹妹」，回覆：「啊啊啊❤️明熹妹❤️thank you ☺️☺️」

炎明熹、海兒都有送上祝福。（IG@chandaikim）

同未婚夫喺街頭遇上畫老夫子嘅王澤老師。（IG@chandaikim）

演藝學院高才生一级榮譽畢業

現年28歲的陳曉欣是實力派演員，2021年畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲頒藝術學士一級榮譽學位，之後進修入讀演藝學院戲劇學院碩士課程，主修戲劇教育。她並曾於上海戲劇學院，台北藝術大學作藝術交流，在校期間曾獲得「章賀麟紀念獎學金」，更獲得「一杯涼水獎學金」。

陳曉欣除了是戲劇老師，亦是舞台劇演員及經營「大金工作室」外，她曾經在杜汶澤旗下平台「喱騷」的真人騷中亮相，並主唱主題曲，及與屋企人一齊拍ViuTV真人騷節目。另外，陳曉欣亦有參演過電影《飯戲攻心2》飾演Mandy，在《1人婚禮》及《我在這裡等你》中戲份雖然少，但嘗試作多方面的發展。

陳曉欣係演藝學院戲劇學院碩士畢業生，主修戲劇教育。（IG@chandaikim）

陳曉欣喺電影《飯戲攻心2》飾演Mandy。（IG@chandaikim）

