名媛望族丨王浩信哭喪變「笑喪」　江美儀攞絲巾揞口偷笑本尊親回

無綫劇集《名媛望族》近日深夜重播，意外在社交平台引發洗版式熱潮。除了三太太江美儀憑一句「我阿爸係銀行家」以及與劉松仁優雅的英文對罵戲份翻紅外，一場大結局的「出殯戲」更成為網民瘋傳的笑彈。有細心網民發現，當王浩信在靈堂前深情朗誦時，身後的江美儀竟然疑似「失守」偷笑，更要出動絲巾遮醜，引來本尊親自回覆網民。

三太太江美儀憑一句「我阿爸係銀行家」翻紅。（TVB網上截圖）

+ 2

一場大結局的「出殯戲」更成為網民瘋傳的笑彈。（TVB截圖）

王浩信在靈堂前深情朗誦時，身後的江美儀竟然疑似「失守」偷笑。（TVB截圖）

大家都好傷心，江美儀笑住落淚。（TVB截圖）

大結局喪禮呢場戲成為熱話。（TVB網上截圖）

王浩信靈堂朗誦太「Kam」惹禍？

該場戲講述大太太韓馬利病逝，飾演二少爺的王浩信浪子回頭趕回奔喪，並在棺木前朗讀：「我在一個快樂的家庭裏長大，我有著三媽的疼愛，有著爸爸的照顧……」。雖然編劇本意是想營造「歡送」氣氛，但由於情節實在太尷尬，鏡頭捕捉到後排的江美儀嘴角失守，隨即要用絲巾掩咀扮抹眼淚。

網民紛紛起哄留言：「王一開聲江美儀已攞絲巾揞口」、「本身王浩信朗誦，劉松仁已經笑到X街，後面江美儀忍笑，真係笑死我」、「劉松仁忍笑x10000、江美儀忍笑x1000000、樓主笑聲x10000000000」、「辛苦韓馬利」。甚至有觀眾指出，連資深演員劉松仁亦顯得難掩笑容，令肅穆的喪禮瞬間充滿「認真又鳩鳩嘅feel」。

韓馬利要忍笑都好辛苦。（網上截圖）

王浩信朗讀時表情十足。（網上截圖）

王浩信在靈堂前深情朗誦時，身後的江美儀竟然疑似「失守」偷笑，更要出動絲巾遮醜。（網上截圖）

劉松仁都係笑中有淚。（網上截圖）

+ 1

江美儀親自回應「偷笑真相」

一向親民的江美儀留意到網民熱議，近日更親自在 Threads 蒲頭揭開真相。她大方承認的確有笑，但強調是為了符合劇情而非忍笑：「係笑咗㗎，不過唔係忍唔住笑，而係聽到 Jimmy（王浩信）朗誦諗返起之前嘅生活點滴，回顧過去一家人開心快樂嘅時光。」 原來即使作為背景，她依然在「交戲」模擬角色的回憶，不少網民大讚她演技精湛，甚至連偷笑都能圓場。

江美儀親回點解「笑咗」。（threads截圖）

網民啜核留言：唔想錯過你更年期

《名媛望族》的翻熱亦帶動江美儀昔日作品受關注，包括她在亞視《美麗傳說》中的登峰演技，以及在《女人最痛》中講英文的片段。江美儀更在社交平台分享當年的性感劇照，惹來網民爆笑留言：「我雖然錯過了你的青春期，但絕不能錯過你的更年期」，令人啼笑皆非。

江美儀經常有性感演出，風韻猶存。（threads@elenakongmayyee）

江美儀同劉松仁不乏激情戲。（threads@elenakongmayyee）