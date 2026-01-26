梁小龍深圳出殯靈堂曝光　陳惠敏撐拐杖送別周星馳送花牌致意

於70年代曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」的著名武打明星梁小龍（原名梁財生），因心衰竭搶救6小時後安然離世，享年75歲，令廣大影迷感到悲痛和不捨。梁小龍喪禮今日（1月26日）在深圳龍崗舉行，好友陳惠敏撐著拐杖前來送別，而生前曾傳不和的周星馳也有送上花牌悼念。

梁小龍離世，享年77歲。（資料圖片/葉志明 攝）

梁小龍憑電影《功夫》「火雲邪神」一角深入民心。（電影畫面）

梁小龍生前低調看透生死

梁小龍生前低調，且看透生死，在他離世後，其社交平台繼續更新，貼文，相信是他的身邊人為梁小龍而發，貼文中說：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感。」

梁小龍1月14日與世長辭。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

梁小龍的徒兒朱峻賢，在微博上替其師母，即梁小龍遺孀發聲明。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

梁小龍弟子發聲明

而其生前經紀人兼弟子朱峻賢（丹尼）也有發出聲明，他指身為梁小龍的經紀人，本來是保持緘默：「師父是十四號病逝的，剛開始身邊只有一個親人，之後十分鐘又有兩人趕到，一小時後又有親人趕到。他堅持了七個小時，期間親人一直握著他的手。師父還是去了。師父多次和親人、近人以及我這個經紀人，談過他的生死觀，他說生死有命，他說他喜歡浪漫，如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了，有點神秘感。」

梁小龍的喪禮今日（1月26日）在深圳龍崗殯儀館舉行。（小紅書截圖）

殯儀館內外擠滿前往送別的親友和影迷。（小紅書截圖）

梁小龍靈堂佈置簡約

梁小龍的喪禮今日（1月26日）在深圳龍崗殯儀館舉行。殯儀館內外擠滿前往送別的親友和影迷，靈堂內外也擺滿了花牌。從網民拍攝的片段所見，梁小龍的遺照放在靈堂正中央，家人亦遵從其生前意願，佈置一切從簡，靈堂顯示器上方寫著：「風範昭彰 」的白底黑字橫幅，兩旁則寫有：「香江武星今隕落」和「世間俠氣永留存」。

陳惠敏拄著拐杖現身。（小紅書截圖）

神情盡顯哀傷。（小紅書截圖）

白彪親到現場送別故友。（小紅書截圖）

陳惠敏傷感送別 周星馳花牌成焦點

據前往送別的網民透露，家人為了照顧影迷，特意開設兩個靈堂大廳，一個是開放給影迷與網民；另一個則供親友個徒弟們進行悼念。片段所見，到靈堂悼念的人絡繹不絕。老友陳惠敏即使行動不便，仍撐著拐杖現身，他戴上黑紗，在友人攙扶著進入靈堂，神情盡顯哀傷；另外，白彪、林威及黃夏蕙等，也有親自到場送別故友最後一程。至於曾因拍攝《功夫》而與梁小龍傳出不和的周星馳，亦送上花牌，並寫道：「永遠懷念 梁小龍先生千古，敬挽」。

眾人臉上難掩不捨。（小紅書截圖）

周星馳也有送上花牌。（小紅書截圖）

梁小龍見證了香港動作電影的興衰，早在1970年代就與李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，1980年代，他於香港麗的電視劇《大俠霍元甲》演出劇中霍元甲大徒弟陳真，紅遍大江南北。後來梁小龍曾一度淡出香港娛樂圈轉戰商界，至2004年，他復出參演周星馳電影《功夫》，憑飾演終極反派「火雲邪神」，將其事業推上另一個高峰。