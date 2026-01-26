億萬闊太曼谷機場被集郵獲讚有禮近人　全素顏驚艷網民：簡直是神

現年37歲、有「𡃁模始祖」之稱的文詠珊（Janice Man），一直是不少男士心目中的女神。近年文詠珊可謂事業、家庭兩得意，於2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl），但她沒因此放棄事業，前兩年憑電影《消失的她》升呢為「億萬票房女星」，去年主演劇集《不眠日》亦大受歡迎。而更令人驚訝的是，同年9月，文詠珊無預警地宣布已為人母，從懷孕到生產保密功夫做到足，消息一度震撼全網。近日，有網民在曼谷機場野生捕獲文詠珊，雖然貴為「億萬闊太」，但她表現極為貼地親民，其素顏狀態更是令人驚嘆！

文詠珊於2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

文詠珊（Janice Man）憑電影《消失的她》紅遍大江南北，更晉升成「億萬票房女星」。（《消失的她》微博圖片）

文詠珊曼谷機場被捕獲

近日，有網民在社交平台分享在曼谷機場偶遇文詠珊，大曬二人合照之外，還分享道：「感謝延誤！延誤3h在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！ ！即使是素顏也是和一般人有壁的大美女！ ！仔細一看！ ！文詠珊！ ！ ！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等她值完機，太溫柔了非常平易近人！ ！非常爽快的答應了我們合照的請求！ ！太美了，太曼妙了」

文詠珊沒有因為結了婚而放棄事業，反而越戰越勇，演技獲得不少肯定。（IG@janice_man）

去年9月底，Janice Man突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet 👼🏻👣✨（轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」（IG@janice_man）

產後狀態神回歸

相中，梳着中分頭的文詠珊，戴著黑框眼鏡，無懼以全素顏狀態示人，皮膚緊緻有光澤。而更令人驚嘆的是，產後極速瘦身成功的文詠珊，穿上一件簡單貼身圓領上衣，配搭白色牛仔褲，纖細的身型狀態跟沒生過一樣，說她是大學生也有人信，完全不像已為人母。而且雖然貴為「億萬闊太」，但文詠珊依然事事親力親為，身上掛著兩個袋，再自己推着一個行李箱，非常貼地。

文詠珊早前參加「中國電影120周年活力之夜」活動，產後極速瘦身成功的她，狀態與產前差別不大，被網民指「生完像沒生」似的。（文詠珊微博圖片）

文詠珊日前在曼谷機場被捕獲，素顏的她，依然少女味十足，說她是大學生也有人信。（小紅書圖片）

網民紛紛被文詠珊全素顏狀態驚艷，留言激讚：「實在太美了太美了太美了無法呼吸了 根本不敢靠近她！！簡直是神來的！」「33真的是氣質美女」、「好美哦」、「素顏美女！真的好美！」又讚她：「出行親力親為，所有物品她都是自己拿」、「她很配合，拿着一抽二袋都禮貌合影」、「她真的非常平易近人！」

網民分享偶遇文詠珊的過程。（小紅書截圖）

網民激讚文詠珊。（小紅書截圖）

Janice Man文詠珊是是不少男士心目中的女神。（IG@janice_man）