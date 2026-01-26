名媛望族丨王浩信朗誦悼念「韓馬利最辛苦」？Mary姐爆扮死屍難處

無綫劇集《名媛望族》近日重播引發熱潮，其中大結局二少爺王浩信在靈堂前朗誦悼念飾演「大姐」的韓馬利（Mary姐），導致後排江美儀、劉松仁疑集體失守偷笑的畫面，江美儀親認「係笑咗」，但其實有原因：「唔係忍唔住笑，而係聽到Jimmy（王浩信）朗誦諗番起之前嘅生活點滴，回顧過去一家人開心快樂嘅時光。」

這場經典「笑喪」場面，不少網民認為「辛苦韓瑪利」，要一直躺在棺木中扮「死屍」不可以有任何表情，身在內地的Mary今日接受《01娛樂》訪問，親自解構扮死屍也要演技。

韓馬利喺《名媛望族》中飾演大姐。（TVB截圖）

劉松仁飾演鍾卓萬，周旋四位太太之中。（微博@劉松仁）

專業演員不受台詞影響

《名媛望族》是2012年的出品，Mary姐直言很多細節位已經忘記，但作為演員，定力至關重要：「以一個演員嚟講，要忍笑嘅時候，我係唔可以俾佢裡面嘅台詞影響到自己。」 她強調當自己飾演死屍時，眼不能眨、呼吸要停，必須全神貫注於身體控制，絕不能對身邊的對白有任何反應。

扮死屍最怕郁動 控制呼吸比忍笑更難

Mary姐透露，扮死最難的不是忍笑，而是如何隱藏呼吸。她指出，呼吸時肺部會郁動，觀眾一眼就能看穿，所以必須學會閉氣：「呼吸其實都睇到，人會郁㗎嘛，肺部會郁，所以要閉氣。就算你唔閉氣，呼吸都要好慢好輕。」 她感嘆要在鏡頭前完全放鬆且毫無表情是極難的事，更笑言越叫自己不呼吸，反而會吸得更大口，她說：「都係要鍛練出嚟！」她直言已忘記這場戲有沒有NG，但盛讚王浩信十分專業，她說：「浩信做足功夫，應該冇乜NG。」

王浩民朗誦悼念，網民覺得後排大家都笑咗。（threads截圖）

瞓喺棺材內嘅韓瑪利最辛苦？（threads截圖）

韓馬利讚王浩信做足功夫，所以冇乜NG。（threads截圖）

眾人有微表情，瞓喺棺材內嘅韓馬利就要閉氣忍笑。（TVB截圖）

Mary姐：以前睇一次喊一次

對於《名媛望族》事隔14年再翻紅，Mary姐亦感到喜悅，更笑問現時重播反應是否比正式出街時更好。她特別點名大讚編劇的功力，指自己當初拍攝時，最愛二妹離開鍾家時的對白：「對白好精警，我以前真係睇一次喊一次，編劇真係要讚吓佢哋。」

韓馬利指最愛二妹離開鍾家時的對白。（TVB截圖）

韓馬利去年離巢TVB。

韓馬利與老公杜燕歌移居內地。（韓馬利mary@weibo）