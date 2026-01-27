《尋秦記》要角行街眼神空洞頭頸僵硬　曾受訪狂手震健康令人擔憂

現年63歲的資深綠葉演員黃文標，憑著兇神惡煞的外型，昔日在TVB演活過無數惡霸、債主角色，有「御用惡人」和「御用收數佬」之稱。而數到代表作，最深入民心的角色莫過於《尋秦記》中項少龍的二弟「滕翼」，隨著電影版上映，近年鮮少露面的標哥再次人氣急升，但近日有網民在商場野生捕獲他後，卻對其健康狀況表示擔憂。

黃文標飾演「滕翼」一角，深入民心。（《尋秦記》劇集截圖）

黃文標相隔廿年後再演滕翼一角，深感榮幸。（《尋秦記》電影版劇照）

黃文標街頭被偶遇 身體狀況令人擔憂

近日，網民「香港琪琪子」以「尋秦記耶穌逛街，一本正經的表情太搞笑了」為題，分享在商場偶遇黃文標的照片，並寫道：「《尋秦記》中被項少龍稱為耶穌的二弟騰翼飾演者為老戲骨黃文標，生活中的黃文標都有古人氣質，今日偶遇他在商場逛街，表情非常的一本正經，讓人忍俊不禁。」

近日有網民在街頭偶遇黃文標。（小紅書@香港琪琪子截圖）

網民指黃文標眼神空洞，有點迷失方向的感覺。（小紅書@香港琪琪子截圖）

相中，黃文標染回一頭黑髮，保留兩邊白鬢，身穿電影Tee加一件西裝褸，下身配搭牛仔褲，造型隨性且有型。不過，網民將焦點放在其神態和身形上：「有d迷失方向的感覺」、「耶穌好像有點脖子前傾？」、「佢有好多採訪都睇得出佢條頸同個頭都好僵硬會唔會有脊椎問題啊」；有網民留言回答：「大把人都有」、「應該係頸椎生理曲度變直」；更有人細心觀察後留言警示：「从視頻上看，撲克臉，走路右手擺動但左手不動，可能是帕金森（柏金遜）的病症，要及早干預。」

也有網民留意到黃文標的頭部和頸部很僵硬。（小紅書@香港琪琪子截圖）

不少網民擔心黃文標身體狀況。（小紅書@香港琪琪子截圖）

曾認左手微震

其實早前在接受《香港01》「由零說起」專訪時，不少網民都發現黃文標說話時不停震，黃文標回覆時，直言手震問題原來都是近期發生的事：「多謝各位讀者關心，你哋好眼利呀，可以從一個訪問中，睇到我隻手有少少震，好厲害，但大家請放心，我冇大礙的。」問到其左手何時開始有微震問題，他指是近期的事。「唔知咩事係有啲震，但除咗手震，又冇乜病痛。」

黃文標表示︰「隻手在靜止時，或用力時都會震得比較明顯，會有少許不方便，但未帶來很大困擾。」至於讀者建議早日就醫，標哥說︰「自己都有定期做身體檢查，最近一次都有講該情況，會再觀察，下次覆診我都會再同醫生講，多謝大家關心。」

黃文標接受香港01《由零說起》訪問時，左手時有不自主地震動，惹讀者關心。（林志龍 攝）

不少讀者都留意到標哥有手震問題，籲及早就醫。（網頁截圖）

離巢TVB做魚檔司機送貨

黃文標曾在TVB效力逾20年，惜後期被減騷致收入大減，2012年王維基開HKTV向他招手，在人工高一倍之下決心離巢，可惜HKTV最後不獲發牌，雖然仍有戲癮，但為了生計，黃文標都要面對現實。他在朋友介紹下，曾兼職做魚檔司機，每日清晨就要起身去魚市場搬貨、送貨。除此之外，他亦曾幫老友游飈開的水觸媒公司任銷售員。

黃文標在朋友介紹下，曾兼職做魚檔司機，每日清晨就要起身去魚市場搬貨、送貨。（黃文標@Unclepiu）

黃文標也曾到演員朋友游飈開的水觸媒公司任銷售員。（黃文標Facebook圖片）

對於被指轉行賣魚，黃文標曾大方表示：「喺香港有手有腳就生活到，只要肯做就得。」他直言不介意職業無分貴賤，最怕反而是被誤會完全轉行不再拍戲。其實只要有劇組邀約，他仍會將演戲放在第一位，可見他對演藝事業的一團火從未熄滅。

黃文標效力TVB時期，不時演賊和收數佬。（影片截圖）

黃文標演反派演到入型入格。（影片截圖）

情路崎嶇 遺憾未能圓母親心願

此外，黃文標的感情路也頗為崎嶇。他曾自爆與一名比他年輕24歲的女友拍拖長達9年，惜最終未能開花結果。黃文標在訪問中坦承，分手原因除了經濟問題，以及與女方母親關係欠佳外，更致命的是有第三者介入！至今未婚的他，坦言最遺憾是未能在母親生前完成對方「置業成家」的心願，這也成了他心中永遠的痛。