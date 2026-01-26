76歲劉松仁增磅回春面上幾乎零皺紋 《名媛望族》翻hit：此生無悔

2012年播出的無綫經典劇集《名媛望族》最近深夜重播，劉松仁（松哥）飾演的「鍾老爺」鍾卓萬是戲中的靈魂人物，周旋於四位太太之中，被三太太江美儀以黑絲情挑、四太太楊怡咬唇，還有連摑兒子王浩信13巴等，成為一幕又一幕的經典場面，熱度橫掃社交平台。已轉行做保險經紀的夏竹欣、今日（26日）在IG分享與松哥及胡杏兒相聚的照片，見松哥明顯發福回春，面上看上去幾乎是零皺紋，與14年前拍《名媛望族》樣子相若，保養得宜。

劉松仁演鍾卓萬成《名媛望族》靈魂人物。（TVB電視截圖）

劉松仁絕對係好戲之人。（TVB電視截圖）

江美儀同劉松仁不乏激情戲。（threads@elenakongmayyee）

劉松仁發福精神極佳

從夏竹欣分享的相片見到，76歲的松哥穿上藍色外套，戴上招牌眼鏡，笑容可掬。看上去，松哥明顯比之前肥福不少，有結實胸肌和臂肌，面上皺紋極小，與14年前拍攝《名媛望族》時對比，只是髮量稀疏少許，但氣色相當不錯。

夏竹欣：每次都有嘢袋走

夏竹欣在劇中飾演修女與松哥有一場同場戲，她在帖文中難掩興奮，直言每次見到松哥都像在上課：「每次同松哥傾偈都一定獲益良多，無論對做人做事都係有大大嘅幫助，多謝你嘅真誠分享🥰所以我真係好着數☺️次次都有嘢袋走，感恩有你🫶🏼🙏🏼」。她更笑言自己也是《名媛望族》的忠實觀眾，望着眼前的松哥，腦海浮現的全是鍾家老爺的英姿：「望住松哥不停都諗起晚晚追緊嘅《名媛望族》裏面嘅鍾卓萬、鍾家老爺、鍾先生🤭真係做得好好，好好睇，勁型🤩我同松哥都有唯一嘅同場㗎🙌🏼👏🏼當然聽松哥再講多啲、了解多啲套劇就覺得更加好睇，更加精彩👍🏼👏🏼」。

夏竹欣與胡杏兒與劉松仁相聚。（IG@joehasummer）

仲送花？（IG@joehasummer）

松哥好值得後輩敬重。（IG@joehasummer）

夏竹欣與松哥有一場同場戲。（IG@joehasummer）

松哥讚《名媛望族》值得再看

《名媛望族》當年播出時已是話題之作，松哥飾演的大律師鍾卓萬，周旋於四位太太之間，情緒張力極大。得知劇集重播再度翻Hit，松哥早前感觸地在社交網發文，形容這是他「最愛的一部劇」，另發文指《名》劇實在不可多得：「不得不佩服監製的慧眼選角！成就這不可多得的佳作！演員們真是功不可沒。我又怎麽不感恩呢，感謝上天在我的演藝生涯裏面不斷地眷顧愛惜，此生無悔！」

劉松仁亦有發文指《名媛望族》值得觀看。（微博@劉松仁）

曾被傳中風 練氣功養生迅速康復

近年松哥已淡出幕前，主力投身音樂劇《利瑪竇》的創作。雖然數年前他曾被拍到需撐拐杖出入，一度令外界憂心他中風，但松哥隨後澄清只是跌倒受傷。練氣功養生多年的他，身體復元神速，近日多次現身老友飯局，如與胡楓、米雪等人聚會時，依然神采奕奕。

絕不容忍逝去母親被誤解

雖然松哥平日待人隨和，但觸及親情底線亦會動真格。去年底，有媒體將他在布道會上談及與母親關係的言論扭曲，指他「怨恨母親」，激發松哥罕有動怒發文澄清。他直言母親一生善良包容，給予他無條件的愛，絕不能容忍母親的名聲受損。這份硬氣與深情，比起戲裡的鍾卓萬，有過之而無不及。

松哥曾傳中風，有一段時間比較瘦。（IG圖片）

與鍾嘉欣相聚。（IG圖片）

曾有報道指松哥「怨恨母親」，松哥激動發文澄清。（IG圖片）