王祖藍因鍾嘉欣失視后離任TVB高層？　不擅應對山頭文化：我不才

王祖藍近日接受查小欣網台節目《紅查館》訪問，他於2021年獲師父曾志偉邀擔任TVB曾席創意官，翌年離任，有指導火線為山頭文化，以及無法協助好友鍾嘉欣奪得視后，他在訪問中親自回應。



認同曾志偉山頭文化論 指有人地方便有黨派：話冇就呃你

曾志偉月初卸任TVB總經理一職後，接受《一周星星》主持黎芷珊訪問時，坦言自己對解決公司內部「山頭文化」表現為0分。他解釋電視台內部人事關係錯綜複雜，要徹底鏟除根深蒂固的山頭文化實在太難：「因為太難，我最唔想嘥時間去搞呢啲。人事太難去解決，你杯葛我、我又杯葛你，與其花時間喺呢啲鬥爭上面，不如做好啲節目算。」

回復「自由身」的曾志偉在節目中大爆真心話，暢談這5年來做高層的得與失，他自爆在整頓山頭文化這一方面得0分。（TVB影片截圖）

而查小欣問王祖藍當年是否深深感受到山頭文化，他也不諱言：「話冇就呃你啦，邊間公司都係，你有人嘅地方就有㗎啦，你幾千人，總之多過兩個人就一定會分黨派，二對一嘛。」當講到如何處理，祖藍先巧妙地轉移視線，分享在北京面對山頭文化的經驗：「我喺北京嘅時候我係選擇唔處理，因為我哋應該係搵人幫我處理，藝人點會處理呢啲嘢？所以我partner就幫我搞掂晒所有內地娛樂圈嘅人物關係，幾個平台之間嘅利益關係，點樣去平衡，你要搵人去負責，你做管理嘅時候，一個攻一個守，有個主席、有個總理，總統都有個外交啦，又要有內政，大家分工好明細。」

查小欣續問，他在TVB做高層時哪有這麼多人手可以分工，祖藍回應：「我嘅強項我自己都知道，內務管理我知，但係我唔會係最精細，因為我唔係行政出身，但係相信我項目組織嘅能力係最高。（查小欣：所以你唔怕山頭文化？）我會組織囉，但係應該有人幫我去處理啲山頭，但係都冇，所以就難，會有呢個困難喺度。」

談及TVB山頭文化，王祖藍說：「話冇就呃你啦。」指間間公司都有黨派，自己對於應對山頭文化感到有困難。（YouTube@紅查館）

否認因鍾嘉欣失視后而離任 自嘲處理人事不才：等啲有志之士返去做

《萬千星輝頒獎典禮2021》上，鍾嘉欣原本是視后大熱，她更應祖藍邀請，特意從加拿大搭長途機回港出席典禮，似乎志在必得，豈料最終由林夏薇奪得視后，網民皆認為是大熱倒灶，指鍾嘉欣才是真正民選視后。有指祖藍因此事自覺愧對嘉欣，繼而離開TVB，王祖藍表示：「又冇，首先管理層內部討論係高度機密，唔可以講到咁乜嘢嘅，但係當初邀請佢都係因為好朋友，佢好畀面，當然佢《星空下的仁醫》當年反應都好好，對外呼聲都相當之高，但係你話最終大家點樣決定，投票又好點都好，唔會因為一件事（離開）。（查小欣：即係你講你離開TVB唔係因為一件事？）我唔做嗰個位啦，我只可以咁講，我又唔係離開，我而家都有返去幫手，只不過我覺得處理人事都係一種才能，我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，都係我不才。所以我發覺原來我冇呢個能力，都係等啲有志之士，有才嘅人返去做。」

《萬千星輝頒獎典禮2021》上，鍾嘉欣原本是視后大熱，她更應祖藍邀請，特意從加拿大搭長途機回港出席典禮，似乎志在必得，豈料最終由林夏薇奪得視后，網民皆認為是大熱倒灶，有指祖藍因此事自覺愧對嘉欣，繼而離開TVB。（資料圖片）

王祖藍認不擅處理人事關係，直言：「我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，都係我不才。所以我發覺原來我冇呢個能力，都係等啲有志之士，有才嘅人返去做。」（YouTube@紅查館）

內地簽過百藝人 揭易捧過港星原因

訪問中祖藍也分享近年在內地的生意，他透露時代變得快，表演藝術大受打擊，自己專注經營文化產業，他透露在內地簽了過百個藝人，坦言比捧香港藝人簡單：「成個香港影視呢段時間，日日新聞都係講緊戲院執幾多，又唔係開好多部戲，電視劇又唔係開好多，你作品都萎縮，人點簽？」因此藝人想成名，必須放眼整個華人世界，除內地觀眾外，也包括海外華人、馬來西亞市場。他亦提到有一定知名度的港星，未必願意放下身段：「佢喺香港已經有咁上下嘅知名度，但係佢可唔可以放低身段，你知道你自己喺內地係新人，呢件事好難。或者佢喺港劇係好紅，但係睇港劇係一班人，如果你想喺其他地方再去多啲唔同地方，你要好謙卑咁周圍跑，你要知道你嘅價唔一定去到咁高，有好多嘢你好難同佢解釋，如果過唔到呢關嘅時候，佢本身已經建立咗一啲嘢嘅時候，佢好難去轉型。但係如果你係好新嘅新人，咁內地而家有其實好多，我簽內地嗰啲，見100個裏面揀10個出嚟，喺內地已經有好專業嘅戲劇訓練、偶像訓練、流行曲訓練，（香港新人）但係呢度就難咗。」

祖藍在內地簽了過百個藝人，坦言比捧香港藝人簡單，並談及當中難處。（YouTube@紅查館）

北上發展靠曾志偉錦囊成功：你一定要謙虛

王祖藍認為，新生代如曾比特、炎明熹之前北上參加《聲生不息》節目都有很大迴響，惜未能延續聲勢：「可能香港嘅娛樂圈運作佢冇延續，唔明內地嗰套點樣，嗰一排好紅，但係就冇人繼續幫你經營，就會淡。」查小欣續問以上心得是否從自己經驗得來，祖藍表示：「呢個係經卸任嘅志偉哥（曾志偉）嘅經驗，嗰陣時佢仲係師父、獎門人，咪係總經理，當然有咩事都係搵佢先。我話我準備去拍《百萬大茄秀》，我問佢，佢話第一個錦囊就係要謙虛，唔好再話香港人上到去覺得呢啲唔好笑嘅、我哋香港做過啦……你一定要問點解佢哋會笑呢樣嘢，因為你係為佢哋做，佢畀我嘅第一個咁囊就係『你一定要謙虛』，但係呢個錦囊上去之後一路用到而家，佢嘅錦囊真係非常錦囊。」

曾志偉教祖藍：「第一個錦囊就係要謙虛，唔好再話香港人上到去覺得呢啲唔好笑嘅、我哋香港做過啦……你一定要問點解佢哋會笑呢樣嘢，因為你係為佢哋做！」（資料圖片）

自知作品易過時拓展飲食生意 為女兒交不到朋友回港定居

此外，祖藍亦發展飲食生意，推出臘腸、月餅、醬料、曲奇等等，自嘲不夠靚仔，侷住要「多瓣數」，又自知作品好快過時，只能靠求生欲強取勝，不諱言從商交了不少學費；他指自己疫情期間定居內地，費事「打游擊」，不過之後決定回港定居，他解釋因為兩個女兒交不到朋友：「疫情嗰段時間，呢度有疫情，我本來要喺第二個省，成日走來走去，小朋友交唔到朋友，佢好似慢慢對朋友冇咗期望，覺得費事咁熟啦，熟啲一陣間又走。佢哋未必識得語言上咁樣表達，但係我感覺到係，返嚟香港第一年，都唔係好交到朋友，因為佢插班呀，但係第二年就好啲，會話『爸爸！我今日有五個朋友呀！』我就見佢慢慢有啲朋友，建立返個穩定嘅社交圈子，咁我都覺得好好，如果唔係我就愧疚，因為佢以前係周圍走㗎。」

祖藍亦發展飲食生意，推出臘腸、月餅、醬料、曲奇等等，自嘲不夠靚仔，侷住要「多瓣數」，又自知作品好快過時，只能靠求生欲強取勝，不諱言交了不少學費。（IG@wong_cho_lam）