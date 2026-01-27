性感女星遭無綫亞視連環拋棄　爆騷仍被解約終轉拍三級片：我要錢

顏仟汶近年在TVB參與《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》等劇集，雖然觀眾較記得的，可能是他於千禧年代初參與多部三級片演出，但其實她是「第十五期無綫電視藝員訓練班」畢業，同期有黃德斌、林家棟等，雖然顏仟汶頭幾年做到爆晒廠，一日跑幾組，不過她近日在演藝人協會YouTube頻道的訪問中自爆，效力無綫、亞視兩大電視台都是被棄用，曾感非常徬徨。

藝訓班出身曾連續3年爆騷 一日跑幾組劇做到肝炎入院

顏仟汶指自己由1989年加入藝訓班，一路做到1995年，當時TVB百花齊放，自己連續三年爆騷：「一廠係綜藝、二至五廠係Drama、七廠好似係sit-com、八廠係錄影帶……我嗰時92至94，連續三年都爆show！我由一廠《笑聲救地球》一路去到二至五廠，到八廠錄影帶都有我，嗰五年裡面我係一日跑幾組。」她指那時日復日開工，完全冇時間消化角色，亦因年紀太輕未有思索太多未來。

不獲TVB續約大受打擊 勤力沒回報反問：我究竟衰咩

講到之後離開TVB，顏仟汶直言：「呢個決定唔係我選擇，係嗰時95年約滿， TVB冇同我再續約，係自然流失嗰隻。」她得知不獲續約時都很不開心，表示：「一定有！點解唔要我？我咁勤力，我拍咁多嘢，做到肝炎瞓一個月醫院，我真係有問過『我究竟衰咩呀？』唔知，以前（電視城）4樓、5樓我好驚上去，除咗上去攞劇本之外唔會走上去打交道，打招呼，我真係唔會，淨係做，唔會夠膽上去問點解唔同我簽約，咁我就離開咗。」她形容當時手停口停，便轉行做保險，半年後轉職髮型屋前台，亦有試過去馬來西亞拍劇，最終因欠缺機會而回港任職寫字樓，其後經好朋友陳梅馨引薦，便一同加入亞洲電視（ATV）。

入亞視僅10個月因拍攝性感相被炒魷

顏仟汶指當時「懵吓懵吓」就加入了亞視，原本簽了兩、三年約，但竟然10個月便被「炒魷魚」，她解釋原因：「因為嗰時係好興影性感相，我就影咗比較尺度大啲嘅性感相，喺雜誌嗰啲，亞視就無啦啦炒我魷魚，請我食魷魚，又係咁樣炒咗我出嚟。」她再一次感到非常徬徨，直言當時電視台很多女星都有影性感照，卻只有自己被「剁」，「A、B、C、D都喺度影緊，點解要剁我？其實好簡單，因為我small potato，咁咪用你殺一儆百，等其他啲花旦唔好再咁乜嘢。」

父患癌弟妹年幼 為生計拍三級片：唔諗喇，我要錢

顏仟汶失業後禍不單行，父親患上食道癌，而其弟妹只有兩、三歲，她必須肩負起養家責任。離開亞視後有更多雜誌幫她影性感寫真，最終亦因而被王晶導演賞識，拍攝了幾部意識大膽的電影及多套艷情片，她說：「我都係冇諗，你行到嗰個位，你咁徬徨，你爸爸咁樣，我需要有收入維持我嘅生計。其實我拍呢啲尺度大嘅片，絕對絕對唔係因為爹哋，呢個我之前都講過，唔係因為爸爸，係因為我需要有生活費去支撐我嘅生活，我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹，咁細個，點樣去搞？」顏仟汶出道至今都沒有經理人，沒有人幫她計劃星途、編排工作，她只能順著走，有什麼做什麼，不敢想太遠，也甚至接三級片時不會擔心將來能否嫁人，「我淨係好記得陳梅馨同我講咗一句『你自己諗清楚喎！』我話『吓？我仲可以諗咩？拍啦，唔諗喇，我要錢多啲！』我要收入囉，同埋都唔係個個都拍得，同埋嗰個年代又有好多……點講呢？我又會覺得睇到好多例子，都唔係一件咩大件事啫，咁咪是但啦。」

近年返TVB飾母親角色不怕定型 入行30年終有人讚：我冇堅持錯

近年顏仟汶參演幾套無綫劇，還有未播出的《正義女神》，雖然全是媽媽角色，不過她十分享受，也不會怕被定型，「如果你一諗起啲特色阿媽就諗起我，我非常之welcome，我唔抗拒，開心都嚟唔切！」她指入行三十多年，近年能憑客串角色有人讚、有人留意，已是非常開心和鼓舞，更謂：「我冇堅持錯。」

近年顏仟汶重新在TVB出現，參與了王晶《一舞傾城》演出。（劇照）

不過顏仟汶最喜歡的角色，暫時是《反黑英雄》的西敏寺。（劇照）