曾參賽《中年》林俊一非禮未成年男童及襲擊罪成　入獄43個月

TVB《中年好聲音》的參賽者林俊一，早前9項非禮及兩項普通襲擊罪成，後來被定罪後獲准保釋，今日（26日）於區域法院判刑，林俊一被判入獄43個月。



被告林俊一。(被告facebook截圖)

現年38歲的林俊一是一名歌唱導師，他涉在上課期間多次以按摩及改善唱功為由，性侵多名學唱歌的男學生以及拍攝他們的私處，當中涉及未成年男童。林俊一經審訊後裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成，其餘8項不成立，於區域法院判刑。被告林俊一於2019年2023年間，分別於長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈，兩度猥褻侵犯男童X及多次非禮或襲擊另外9名男子。

被告林俊一，曾參加無綫選秀節目《中年好聲音》。(被告FB圖片)

區域法院暫委法官鍾偉強判刑時指被告仍然覺得自己無罪，堅稱是有人說謊，求情又透露他修讀神學，並準備結婚，但法官質疑既然被告覺得自己無錯：「即係話佢以後犯案小心啲？會改過啲犯案手法？」辯方強調被告因傳媒報道而身敗名裂，之後難以重返本身的工作崗位，故重犯機會低，明白監禁式的刑罰無可避免，惟望法庭判處較短的刑期，令被告可即時獲釋。

被告林俊一曾入圍《中年好聲音》。（網上圖片）

法官指接納被告的侵犯行為在同類事件中不算嚴重，但違反誠信，被告利用歌唱導師的身份，以提升歌唱技巧為由侵犯，滿足個人慾念。被告的行為對非同性或雙性傾向事主影響特別深，及本案涉未成年男童，故此須判其入獄43個月，以示阻嚇性。

林俊一11項非禮未成年男童及襲擊罪成。(被告facebook)

案件編號：DCCC234/2024