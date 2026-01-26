Dear Jane20年辦2次簽唱會都在同一地方　吸引數百歌迷迫爆商場

Dear Jane成軍20周年，並於最近多個樂壇頒獎禮中取得亮眼成績。為慶祝這個重要里程碑， Dear Jane日前（24日）出席馬鞍山一商場舉辦的「Dearest Dear Jane Live Blu-ray 簽唱會」。在這20年來，Dear Jane舉辦了兩次簽唱會，都在新港城中心舉行，而是次活動亦是樂隊今年的首個粉絲見面活動，吸引數百位歌迷到場支持，場面熱鬧。

活動上，四位成員回顧去年於紅館舉行的四場演唱會，對於全場觀眾從開場至「Encore」都熱血沸騰，仍然歷歷在目。而是次推出的Blu-ray 就收錄了現場的43首作品。黃天翱（Tim）引用其歌曲《浮床》的歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」，感謝粉絲20年來不離不棄的支持。Tim亦即場向老婆楊洛婷（Rabeea）深情告白：「多謝老婆在演唱會時辛苦獨力照顧仔女，讓我專心演出。」這番放閃告白，惹來現場粉絲尖叫不斷！

翁厚樑（Howie）亦憶起各成員在演唱會大玩「交換樂器」的環節，笑言是 Dear Jane的演唱會傳統：「Nice與Jackal一齊打鼓合奏《友情歲月》，Jackal就唱《草戒指》兼跳舞，而Tim又突襲坐上打鼓位，我就彈貝斯，大家都玩得很開心！」Howie表示，適逢20周年，特別希望為觀眾帶來驚喜，亦期望未來的演唱會能延續這個充滿默契的環節。

至於未來工作計劃，Dear Jane將在今年3月將展開美加、新加坡、馬來西亞及英國等地的巡演。伍漢邦（Jackal）透露：「我們很有信心一起玩多20年，亦希望將我們的音樂帶到世界各地、送給一直支持我們的粉絲，並會創作更多有火花的音樂作品。」而黎俊華（Nice）亦都對此表示：「我們現正密鑼緊鼓加緊練習，務求以最佳狀態與歌迷見面。」

簽唱會上，Dear Jane 除了獻唱其大熱歌曲，亦與歌迷大玩揮春遊戲，以接力方式寫下新年祝福語，考驗默契。現場笑料百出，歡呼聲不斷。樂隊更向大家拜早年，祝願粉絲在來年身體健康，馬年行大運！活動尾聲，Dear Jane與現場觀眾大合照，並進行Blu-ray簽名環節，為活動劃上完美句號。

