TVB收視｜自家制劇《非常檢控觀》首播稱冠！　周六《唱錢》高收

無綫公布上周（19日至25日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22點（142萬觀眾），踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.6點（120萬觀眾）；由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演《非常檢控觀》上周首播，最高收視19.7點（127萬觀眾），三線劇集中稱冠；外購劇《宿敵契約》最高收視15.3點（98萬觀眾）；龔嘉欣主持全新綜藝節目《在家宴客60道菜》首播，最高收視12.1點（78萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22點（142萬觀眾），踞收視榜首位。（《東張西望》截圖）

由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演《非常檢控觀》上周首播，最高收視19.7點（127萬觀眾），三線劇集中稱冠。（TVB圖片）

翡翠台周六日收視報升，森美、莊子璇主持節目《愛心改造家》首播，最高收視17.7點（114萬觀眾），升1點；周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視19.7點（127萬觀眾），升0.6點；《無窮之路V—智行無疆》最高收視15.9點（103萬觀眾），升2.6點；《一周星星》最高收視12.7點（82萬觀眾），升2.4點。此外，另一周六晚首播的全新互動音樂Game Show《唱錢》，由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持，吳業坤擔任首集「試玩專員」，最高收視16點（103萬觀眾）。