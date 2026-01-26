東張西望｜送飯婆婆情緒失控砍門　曾指控苦主是「雞」及死姣婆

TVB節目《東張西望》今日（26日）一集講到徐生徐太被鄰居婆婆滋擾長達四個月，因為徐生徐太拒收食物，竟然被「送飯婆婆」施展恐怖襲擊，用鎚子打爛閘門。

送飯婆婆日日送飯

徐生徐太去年6月買下黃大仙一屋邨單位，但在8月收樓時遇上送飯婆婆，她經常送飯給徐生徐太，但因為徐生徐太不肯收，以致送飯婆婆日漸失常，徐生徐太：「我哋話唔好啦，佢就開始發脾氣踢鐵閘。」送飯婆婆掛上食物在徐生徐太的鐵閘，一開始徐生徐太都很客氣的拒絕，送飯婆婆見他們沒拿，相隔數小時後都會自行取回，直到徐生徐太向她表示會丟棄食物，送飯婆婆回頭見未能取回食物後，態度突然180度改變。

送飯婆婆仇視徐生徐太

送飯婆婆自那次未能取回食物後，開始對徐生徐太仇視：「好似爭佢咁！」徐生徐太亦在家門安裝了閉路電視，從閉路電視中可以見到送飯婆婆經常在她家外面用幽怨的眼神望著：「佢好似對住一個模擬嘅人申訴緊佢對佢不忠，佢不停咁話，你啊，鍾意啲咩衰女人！總之就好難聽嘅說話，咁佢講咗個男人嘅名：『孟波，你依家係咪咁對我啊？』」徐太更因為送飯婆婆而患上焦慮症，一聽到門有聲音就會心跳加速，會睡不著引致腸胃變差。

送飯婆婆與徐太展開正面交鋒

11月時送飯婆婆與徐太展開正面交鋒，徐太好言相向但換來送飯婆婆情緒失控，送飯婆婆不停拍打徐生徐太的鐵閘，徐太表示叫送飯婆婆別走，警察準備到場。送飯婆婆則一邊踢她鐵閘一邊重覆說：「上嚟啊嗱！」送飯婆婆更指徐太是「雞」，大聲責罵她是「死姣婆」，徐生徐太因為送飯婆婆的行為而搬到酒店暫住。

送飯婆婆情緒失控砍門

《東張西望》節目組到訪送飯婆婆，一開始送飯婆婆在門口大叫：「啊林鄭，拎走我啲血汗錢，去買白粉，呃我全家。」送飯婆婆情緒平伏後邀請節目組進去她家，但是突然喃喃自語：「房屋署，房屋署，房屋署，房屋署，房屋署！肥仔、肥仔、肥仔、肥仔、肥仔！」之後更在毫無預兆之下，拿出鐵鎚直奔徐生徐太的家，大力砍在他們的門上。

