MIRROR師弟團ZPOT一出道即有爭議　Dave被指背女偷食及「食粉絲」

人氣男團MIRROR的師弟團ZPOT日前（25日）正式出道，引起廣泛關注。這支全新的男團由七位成員組成，包括隊長黎子琛（Alvin Lai）、副隊長黃日禧（Dave），以及其他成員陳霆羲（Hannz）、關曉隆（Bosco Kwan）、張肇維（Gordon）、林焯彥（Marcus）和周德誠（牛牛）。作為一支新興男團，ZPOT在經過精心籌備後踏上舞台，但卻因粉絲名稱而掀起熱議。

ZPOT粉絲團名為「Light」

ZPOT將其粉絲團命名為「Light」，然而此名稱卻被網民批評與其他團體相似，甚至被指未經充分調查便採用了現存名字。網民更直言：「Viu你冇嘢呀嘛？出隊新男團zpot，個Fans名抄人叫light？」ZPOT相關命名不僅顯得公司疏忽，還可能帶來爭議，建議團隊盡快更改粉絲的稱呼以免引發更多負面評價。

Dave涉捲三角關係及「食粉絲」

此外，ZPOT副隊長Dave也捲入爭議，有網民爆料他有女友但與idG Bubbles成員Cindy有曖昧關係，同時還涉及「食粉絲」之嫌。對此，Dave已公開澄清，堅稱自己目前單身，並指網絡上的指控毫無根據，ZPOT一出道便面臨的種種挑戰。

