陳健安演唱會後舉辦簽唱會　即場同粉絲解說個人專輯的設計理念

人氣歌手陳健安（安仔）繼早前完成個人演唱會後，人氣持續高企，並於日前發行個人專輯《時間感【遲】》！為了與樂迷分享喜訊，日前安仔在將軍澳一商場舉辦「陳健安《時間感【遲】》簽唱會」。席間，安仔即場回憶演唱會點滴和分享個人專輯概念，並與一眾粉絲大玩遊戲及演繹歌曲，與粉絲見面作近距離互動，並為新專輯送上簽名，為一眾粉絲帶來驚喜！

人氣歌手陳健安（安仔）繼早前完成個人演唱會後，人氣持續高企。(公關提供)

陳健安於日前發行個人專輯《時間感【遲】》。(公關提供)

安仔即場回憶演唱會點滴和分享個人專輯概念。(公關提供)

安仔與一眾粉絲大玩遊戲及演繹歌曲。(公關提供)

活動甫始，安仔在一片沸騰的歡呼與尖叫聲中型格登場，瞬間點燃全場氣氛，場內充斥著熱烈與期待。台上訪問時，安仔分享了剛結束不久的個人戶外演唱會心情和分享一些演唱會的點滴，他也深入解說最新專輯的設計理念，並透露了新一年的計劃，引得台下粉絲驚喜連連，對未來充滿期待。

安仔在一片沸騰的歡呼與尖叫聲中型格登場，瞬間點燃全場氣氛。(公關提供)

安仔瞬間點燃全場氣氛。(公關提供)

好多粉絲力撐安仔。(公關提供)

安仔分享了剛結束不久的個人戶外演唱會心情和分享一些演唱會的點滴。(公關提供)

傾談過後，安仔與粉絲大玩遊戲《額頭有字2.0》，與以往的《額頭有字》遊戲不同，難度更升級。粉絲需要做動作，然後安仔估額頭上的字詞，場面非常有趣和活潑，不僅台上笑聲不斷，台下也報以熱烈掌聲與歡呼。此外，他更與粉絲大玩《伊甸有舞》遊戲，安仔以口述方式教導粉絲跳《伊甸有歌》的舞蹈，非常生動，獲得台下粉絲的熱情歡呼。遊戲結束後，安仔與粉絲大拍即影即有，勝出的粉絲更獲得了他的親筆簽名，讓現場羨慕與歡呼聲再度升溫。

安仔與粉絲大玩遊戲《額頭有字2.0》。(公關提供)

粉絲需要做動作，然後安仔估額頭上的字詞，場面非常有趣。(公關提供)

安仔更與粉絲大玩《伊甸有舞》遊戲。(公關提供)

安仔於活動期間表演了兩首歌曲《如果世外見》和《額頭有字》，粉絲們隨著節奏輕輕搖擺，氣氛溫馨而高漲。安仔亦走到台下與粉絲合照，記錄這個難忘的時刻。接着，安仔舉行了簽名會，他耐心為每一位等候的粉絲簽名和互動。粉絲表示繼演唱會後兩個星期，又可以再與偶像見面，十分開心和感動，商場中洋溢著幸福的氛圍。

安仔於活動期間表演了兩首歌曲《如果世外見》和《額頭有字》。(公關提供)

粉絲們隨著安仔的歌聲而輕輕搖擺，氣氛溫馨而高漲。(公關提供)

安仔亦走到台下與粉絲合照，記錄這個難忘的時刻。(公關提供)

