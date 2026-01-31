TVB御用婆婆許碧姬95歲生日　視后宣萱送祝福網民盛讚視后念舊情

TVB「御用婆婆」許碧姬（碧姬婆婆），日前迎來95歲壽辰，這位陪伴無數港人成長的資深甘草演員，雖然近年已深居簡出，但其健康狀況一直備受影迷關注。日前，網上有消息流傳碧姬婆婆歡度95歲生日，引來大批網民紛紛送上祝福，連視后宣萱（Jessica）亦罕有現身親自留言「生日快樂」，非常有心！



95歲生辰宣萱驚喜現身 網民盛讚：最溫暖的祝福

許碧姬在演藝圈工作數十年，以飾演「執紙皮婆婆」、「慈祥老人家」等綠葉角色深入民心。日前適逢其95歲生日，社交平台湧現大量祝賀字句，網民紛紛祝願婆婆「身體健康」、「長命百歲」。在一眾留言中，宣萱的出現最為吸睛。宣萱曾與碧姬婆婆在多部TVB劇集中合作，兩人雖身份背景不同，但宣萱對前輩一向敬重。是次大方留言送暖，被網民大讚貴為視后仍不忘老戰友，行為窩心。

有網民開PO祝碧姬婆婆生日快樂！（截圖）

60歲入行背後藏洋蔥

碧姬婆婆的演藝生涯極具傳奇色彩，她曾在訪問中透露，自己直到60歲才正式入行做特約演員，動機並非為了成名，而是全因「無聊」二字，因為自己閒在家中又沒事做很悶，即使演執紙皮婆婆，她亦毫不感到難堪：「人哋唔肯做，我統統都鍾意去做！其實啲劇組朋友好錫我，會先清潔乾淨垃圾桶，髒的都拿走，再擺準備好嘅垃圾入去，佢哋都好錫我哋㗎。」而最為人所熟悉的角色包括09年TVB電視劇《巾幗梟雄》的梁四（四婆）和10年《巾幗梟雄之義海豪情》的骨嫲。

碧姬婆婆被壁咚了。

為癱瘓女入行拍戲：對白幾少都肯做

其後許碧姬為大女繼續拍戲。許碧姬的大女在1996年只有36歲的時候腦中風，四肢癱瘓失去自理能力，待6年終於等到元朗區的療養院，當時許婆婆住在沙田，但仍每日長途跋涉搭巴士探望愛女，有閒餘時間就去拍戲：「要拍戲得半個鐘都去，佢習慣見我，拍戲有好多嘢同佢講，影相畀佢睇吓。」婆婆更表示：「無論對白多定少，我都鍾意去做，因為咁樣係為咗我個女。

30歲時的許碧姬生完大女後，跟隨丈夫前往影樓拍攝婚紗照片，碧姬說那個年頭，拍照等同雙方結婚簽字。

碧姬說自己其實很貪靚，身上穿著的花花襯衫也有幾十年歷史，但仍保存得好好。