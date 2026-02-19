前TVB玉女孭40萬限量版Hermès　傳身家3億去年獲富豪男友求婚

現年51歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億，被譽為「商界女強人」！早前張玉珊以一身名媛look現身畫展，尤其是孭着的限量版Hermès手袋相當搶鏡！

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

商界女強人！（IG@shirley_msc）

靚！（IG@shirley_msc）

到普陀山。（IG@shirley_msc）

張玉珊孭40萬限量版Hermès

相中所見，張玉珊與方力申及其經營畫廊的弟弟方圓明合照，據知她孭着的Hermès Constance III Miroir Clouté Bag出自品牌2023年的秋冬系列，手袋綴滿由銀器匠精心打造的鉚釘，售價216,600港元，但炒價高達近40萬！張玉珊曾在接受方健儀YouTube節目《女人方言》訪問時回應3億身家傳聞，她笑稱從未提及過有多少「身家」，但直認「我自己都算識投資有積蓄，所以其實對我嚟講，我而家係可以過自己想要嘅生活」，又指自己在40歲前一直努力工作，現時另有想法：「我希望有三分一時間係做一啲可能投資，照顧到自己生活嘅嘢，或者三分一時間我希望做慈善，三分一時間希望做自己鍾意想做嘅嘢」。

張玉珊以一身名媛look現身畫展，尤其是孭着的限量版Hermès手袋相當搶鏡！（IG截圖）

限量版！（Christies）

張玉珊回應3億身家傳聞。（YouTube影片截圖）

張玉珊與盧啟賢同行。（IG@sweetcil）

張玉珊去年獲富豪男友求婚

一向低調處理感情事的張玉珊，2023年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），去年更大爆男友已求婚成功，兩人即將步入人生新階段！張玉珊曾大談與未婚夫盧啟賢的相處點滴，她表示與男方年齡相近、待人處事態度亦契合，令兩人能夠走到一起：「我哋好多時嘅相處態度，對人對事嘅三觀好近，我哋性格唔一樣，但係睇法呀、興趣呀，都幾近」。

去年張玉珊接受方健儀網上節目《女人方言》訪問時，突然大爆男友已求婚成功！（YouTube影片截圖）

疑似「pre-wedding」照片。（YouTube影片截圖）

疑似「pre-wedding」照片。（YouTube影片截圖）

甄子丹獲嶺南大學頒授榮譽人文學博士學位，張玉珊同盧啟賢都有到場支持！（IG截圖）

張玉珊同汪詩詩私交甚篤。（IG@shirley_msc）

蜜運中。（小紅書圖片）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）

張玉珊同男友盧啟賢一起為汪詩詩慶生。（IG@shirley_msc）

張玉珊2023年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），兩人不時出席朋友聚會。（IG圖片）

感情穩定。（IG@shirley_msc）

張玉珊同男友盧啟賢一起出席慈善籌款晚宴，非常合襯！（IG@shirley_msc）