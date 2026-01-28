夜色正濃劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《夜色正濃》陸劇又名Sales夫婦、精英夫妻，改編自同名小説。有右耳作為編劇，李駿、荊麗鵬為執導，由江疏影、佟大為、張超、藍盈瑩領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。江疏影出演過《三十而已》、《歡樂頌》等熱播劇，搭檔佟大為，二人顛覆形象，帶來一場刺激的人性博奕！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《夜色正濃》電視劇情大綱

在光鮮卻殘酷的高端洋酒行中，一群年輕人趙玫（江疏影 飾）、李東明（佟大為 飾）、董越（張超 飾）、梁丹寧（藍盈瑩 飾）正為著業績和生活奮力拼搏，這些行業白領們不斷遇上人性與現實的考驗。故事從一場華麗的酒業盛宴開始，表面上觥籌交舉、歡聲笑語，實則暗潮洶湧，引發了行業內不同層級人物的生存危機。由最底層的促銷員到公司的CEO，每一個都陷進情感與利益、合作與對抗複雜的人事關係中。

趙玫最初背負債務，是個工作於底層的促銷員，之後憑藉自己的努力成功逆襲，成為了行業中的風雲人物，在面對客戶的騷擾和同事的搶單時，她總是能見招拆招。白天，她與李東明在職場上是針鋒相對的職場對手；晚上，則是同床異夢的夫妻，即使老公背地裡出軌下屬、暗中耍手段，老婆趙玫知道後都不哭不鬧，反而是冷靜地留下證據，利用老公的社交人脈來發展事業，勾畫出人性複雜與生活的殘酷。

《夜色正濃》播出時間｜最新追劇日曆

《夜色正濃》電視劇幾時播? 《夜色正濃》一共有24集，由江蘇衛視、騰訊視頻播放，會員每日18時更新2集，首更3集。SVIP搶先看一集。

《夜色正濃》演員人物關係圖

《夜色正濃》演員

江疏影 飾 趙玫

從底層促銷員逆襲的職場女王，面對客戶騷擾、同事搶單，見招拆招

佟大為 飾 李東明

外表紳士、精英，實則出軌、算計、玩權謀；與趙玫有婚姻危機

張超 飾 董越

藍盈瑩 飾 梁丹寧

心機重，平日姐妹情深，晚上暗算他人