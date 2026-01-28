王子邱勝翊被爆戀人妻神隠數月行蹤首曝光　暴瘦氣色變差靚仔不再

台灣男星邱勝翊（王子）去年底被大爆插足范姜彥豐與江瑋琳（粿粿）的婚姻，他很快就公開道歉，並承認與粿粿的關係中逾越了朋友界線。但是事件引發的風波仍未平息，王子亦成為娛樂圈眾矢之的，不但緊接遭到品牌終止代言、工作亦暫停。最近神隱了一段時間的他被發現出席經理公司喜鵲娛樂舉辦的尾牙活動，他在活動中低調現身，再次引起網民熱議。

神隱了一段時間的王子最近被發現出席經理公司喜鵲娛樂舉辦的尾牙活動。(IG圖片)

范姜粿粿婚姻破裂。（范姜彥豐Facebook）

王子身形消瘦少了昔日風采

當天王子身穿白色帽T和黑色外套，氣色明顯不如以往，身形消瘦、少了昔日風采。他的現身引發各界不同聲音。范姜彥豐更在社交平台上留言質疑，直指：「還要臉嗎？」其言辭表達出對王子的不滿，部分網民也表示其回到演藝圈令人不解。但另一方面，也有人認為王子已為事件付出代價，參加公司活動無需遭過度批判，范姜彥豐亦未免管太多了：「我知道你很受傷但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「要全世界每天都同情你嗎？」、「老哥，我是站在你這邊也是同情你的，但事情發展到現在也該各自向前看了，總不能要小王每天在家關在房間不出門吧？」事實亦如此，不少人都覺得范姜彥豐應該放下過去，開始自己的人生。不同立場間的言辭交鋒，再次凸顯此次風波對當事人及社會情緒的持續影響。

王子邱勝翊形象重挫。（IG@prince_pstar）

范姜彥豐逐漸走出陰霾

而在這場婚姻風波中，同樣深陷困境的范姜彥豐逐漸走出陰霾。他在事件爆發後除了對妻子與王子提出1,200萬台幣賠償訴求，亦在社交平台上分享心路歷程，表示看清人性與現實的冷酷一面，但對於大眾的支持表示感謝。目前范姜彥豐正逐步恢復工作狀態，他不僅獲得多家廠商的代言邀約，近期更參與微短劇《她的手，我想牽》的開鏡儀式，努力迎接全新的開始。而粿粿與范姜彥豐的離婚事件則仍在法院調解中，雙方尚未達成共識。這場感情糾紛對三位主角的生活帶來了深遠影響，也成為社會討論焦點之一。雖然風波尚未平息，但從范姜彥豐逐漸復工，到邱勝翊公開致歉並試圖面對過去，都透露出人生走向下一階段的艱難與努力。

粿粿與范姜彥豐此情不再。(ig@meigo.c)