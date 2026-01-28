Angelababy黃曉明罕合體帶仔仔享受親子時光　兩人真實互動惹熱議

現年48歲的黃曉明與36歲的楊穎 (Angelababy) 於2022年1月28日於微博宣布離婚，同以一句「感恩過去所有，未來仍是家人」為6年的婚姻作結，從此各有各生活，兩人會共同撫養兒子「小海綿」。近日有內地網民爆料，指黃曉明與Angelababy為慶祝小海綿9歲生日，罕有地合體，引起網民熱議。

Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚後，兩人共同撫養兒子「小海綿」。(微博圖片)

黃曉明Angelababy陪仔仔到主題樂園

有網民拍到黃曉明與Angelababy陪仔仔到上海一個主題樂園，當日兩人都戴上口罩，一身打扮相當低調，不過依然被認出來。畫面可見，黃曉明走在前方開路，Angelababy就牽着小海綿跟在後面，她不時低頭和仔仔說話。戴著帽的小海綿身高已接近Angelababy的肩膀，他一路黏着媽媽，可以看出母子倆的感情極好。

玩完一日，當他們一家三口離開時，Angelababy把隨身袋交給黃曉明，並叫仔仔跟爸爸黃曉明道別，之後她便著帶着仔仔先行離開。而黃曉明接過物品後就放慢腳步等候，過程中他與Angelababy幾乎沒有交談，全程零交流卻能自然銜接彼此動作。不過兩人都為照顧兒子盡了父母的責任，亦不介意合體陪仔仔去玩給予親子時光。

Angelababy與黃曉明合體帶仔仔到主題樂園玩。(小紅書)