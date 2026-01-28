視帝靚妻父女戀曾遭父母反對　婚後養家愈搵愈多豪嘆400蚊煲仔飯

現年34歲的陳凱琳（Grace）挾港姐冠軍之名，由藝人轉型做KOL大獲成功。本月9日媒體廣告分析平台admanGo公布最新「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜，去年跌出三甲的陳凱琳終於收復失地，重奪榜首之位。隨着身價重上高位，陳凱琳愈食愈豪，日前她發文自爆食400蚊煲仔飯，盡顯身價。

陳凱琳嘆400蚊酒店級煲仔飯

陳凱琳在限時動態發文：「400蚊嘅煲仔飯，你食過未？」陳凱琳食的原來是酒店級的煲仔飯。一掀開煲仔飯，陳凱琳已忍不住嘩嘩聲，嘗過美食後陳凱琳更是一臉滋味，十分幸福，陳凱琳今次為400蚊「離地價」煲仔飯賣廣告，相當符合其身價。

陳凱琳父親身家估計逾15億

陳凱琳近年頻頻出動視帝老公鄭嘉穎、三個可愛兒子、甚至父母出動拍片。有指陳凱琳父親陳桂祥有「舖王」稱號，擁有不少商舖收租；在退休前，陳爸申報的職業為「油站代理」，與蜆殼石油亦關係密切，曾有媒體估計陳父身家超過15億港元，現在經常與女兒孖住上一齊拍片做KOL，大賣溫馨家庭樂齊齊搵銀。陳凱琳當年與鄭嘉穎拍拖時，曾因為兩人年齡差距22年遭到父親反對，但如今外父外母已接受鄭嘉穎，關係極佳。

