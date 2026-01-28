楊思琦翻唱《天命最高》造型唱腔被嘲老土　廣東話變鄉音匪夷所思

現年47歲的楊思琦是2001年香港小姐競選的「六料冠軍」，以大熱姿態橫掃當年的「冠軍」、「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」及「最修長美腿佳麗獎」，創下當時奪獎最多紀錄。2014年離開TVB後北上發展，近年直播事業如火如荼，楊思琦經常更新社交平台與網民互動，日前發布了翻唱《尋秦記》主題曲《天命最高》的影片，本想重溫經典，卻引來網民一面倒狠批。

楊思琦是六料港姐冠軍。（《Miss Szeki 2018》網上圖片）

楊思琦近年長駐內地，曾在街邊食嘢被網民偶遇。(小紅書)

穿搭及唱腔老土被指似廣場大媽？

在帖文中，楊思琦提到自己與《尋秦記》同年出道，更著大家多多支持香港電影。不過片中楊思琦的穿搭打扮老土，面容更因開重濾鏡而變「蛇精樣」。有網民忍不住留言指：唱腔，衣著，風格，好恐怖，你個人停留係廿幾年前咁」、「好似班灣仔噪音大媽」、「你個嘴同口音、你一定係假既楊思琦」、「個嘴同口音都很配小紅書同抖音」、「美顏開得太勁 好恐怖」。亦有網民表示繼郭羨妮和李嘉欣後，楊思琦原本是最靚港姐Top 5，對她現時變成廣場大媽感失望，更指其造型和唱腔明顯與網民期望的港姐形象有巨大落差。

楊思琦翻唱《天命最高》。（IG圖片）

可惜造型唱腔被網民嘲老土。（IG圖片）

廣東話變鄉音令網民感到匪夷所思。（IG圖片）

廣東話變鄉音勁離譜

除了穿搭及唱腔，網民 最無法接受的是楊思琦唱歌時，廣東話變鄉音最離譜，對此感到匪夷所思：「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「你有口音啊 你係咪假思琦」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音😂😂」、「大陸口音好恐怖」。

表情勁誇張。（IG圖片）

有網民可惜楊思琦驚變大媽。（IG圖片）

楊思琦最後不忘俾心心。（IG圖片）

點擊下圖睇網民點講：