TVB前當紅小生停工十年復出北上登台　59歲人氣超強師奶狂摸手仔

陳錦鴻參演過《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》等劇集，曾為無綫當家小生，入行多年零緋聞，形象極佳。2007年，陳錦鴻太太誕下兒子陳駕樺，可是3歲半仍未識說話，後來驚覺兒子患有自閉症和中度智障人。為此陳錦鴻自2011年拍完TVB劇集《萬凰之王》後決定不續約，停工十年，專心陪伴照顧兒子，兼花費千萬醫病。陳錦鴻努力有回報，陳駕樺不但學識兩文三語，鋼琴更達演奏級，能開個人演奏會。有見負擔減輕，陳錦鴻近年低調復出，2019年他復出參演ViuTV劇集《婚內情》，又北上登台累積人氣。日前陳錦鴻在內地出騷，演唱《上海灘》經典名曲，59歲皮膚狀態依然極佳！

陳錦鴻與羅嘉良演《創世紀》。(劇集截圖)

陳錦鴻。（網上圖片）

陳錦鴻當年是TVB當紅小生。（網上截圖）

陳錦鴻北上登台人氣強勁

陳錦鴻近日以一身全白西裝，現身內地商演。陳錦鴻一出場已引起在場觀眾哄動，他從門口走到台上，全程不見保安跟身，任由觀眾貼上前與他握手，親民大方！陳錦鴻熱情回應觀眾，由台下握到台上，左面握完到右面，任由女觀眾摸手仔毫不介意。近鏡睇陳錦鴻皮膚狀態好好，生活不錯！

陳錦鴻與太太杜雯惠早年一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

鄧萃雯同陳錦鴻合作拍ViuTV劇集《婚內情》。

陳錦鴻內地住近千呎大屋 停工十年照顧自閉症兒子

陳錦鴻在台上分享湊仔之道，他指現在孩子壓力很大，想家庭幸福，做父母最重要多說四大金句：「我愛你」、「對不起」、「請你原諒我」、「謝謝你」，他說：「孩子是會感受到（愛意）的。」陳錦鴻引用的是著名的夏威夷的傳統心靈療法，看來陳錦鴻在親子教育上確實下了苦功！

陳錦鴻於2019年在廣州買了一間約約969平方呎的大屋，一家移居廣州生活。2024年他出席「Benz雄」許紹雄太太龍嬿的生日派對時，被指暴瘦面黃身體有事，今狀態不錯，令人放心。

