亞視視帝內地登台人氣勁　助理揭私下人品三字形容與對方合作感受

現年61歲的尹天照，是昔日亞視一哥，拍過多套劇集，當中最令人難忘的一定是與「馬小玲」萬綺雯合作的《我和殭屍有個約會》系列，當年他還憑該劇獲得亞洲電視第42屆台慶ATV頒獎典禮「最佳男主角」，紅遍東南亞，至今仍被封為神劇。最近劇集電影版推出，雖然尹天照無份參演，但就令不少「殭屍迷」再次想起這位無可取替的「況天佑」。近日，有自稱尹天照內地助理，在社交平台大爆對方人品，引起熱議。

尹天照當年與萬綺雯合作的《我和殭屍有個約會》系列，至今仍被封為神劇。（劇照）

尹天照當年憑「況天佑」一角爆紅。（劇照）

尹天照零架子 內地助理：最輕鬆的工作

該助理在社交平台分享了一段陪同尹天照到酒吧登台的片段。片中所見，尹天照狀態不俗，以「況天佑」的挑染髮型示人，甫現身即被客人包圍，無論是合照還是簽名，他都來者不拒，表現貼地親民。該助理有感而發，表示很多人都問他跟在尹天照身邊會否很累，他直言：「其實恰恰相反，這是我做過最開心也最輕鬆的工作。」

近日，有自稱尹天照內地助理，在社交平台大爆對方人品，引起熱議。（小紅書截圖）

尹天照為相片簽名。（小紅書截圖）

劇迷心目中永恆的「況天佑」。（小紅書截圖）

該助理大讚尹天照事事親力親為，會在活動前自己準備好，更會與工作人員開玩笑，完全沒有架子，「他（尹天照）總說，大家都是出來工作的，互相體諒最重要。能近距離看到他對待工作和身邊人的樣子，才明白為什麼有那麼多人喜歡他，始於顏值，忠於人品。」

尹天照在酒吧場內與客人互動。（小紅書截圖）

狀態非常好。（小紅書截圖）

助理分享與尹天照合作的感受。（小紅書截圖）

敲碗盼「殭屍CP」重聚

再次見到「況天佑」的身影，勾起網民網民集體回憶，紛紛留言：「第一次看照哥的劇我還在上小學啊，一轉眼二十年過去了，《殭約》我都反覆看了不知道多少遍。長大後我了解了他的各種，關注他的微博，看他每天鍛鍊打卡，近幾年還出了新作品，真好。」、「雖然沒接觸過，但看天照大哥的戲品很好，對自己妻子也很好，希望天照大哥可以多接點電視劇重新活躍在觀眾面前。」、「亞視好多演員都沒架子」、「雖然胖了老了，但依然帥」、「還是那麼帥氣，還是那麼的暖」；甚至有網民「敲碗」問：「還能看到他和馬小玲同框嗎」，足見這對經典 CP 植入人心。

尹天照現時主力內地發展，之前曾主演內地電影《九叔之南茅北馬》。（微博圖片）

尹天照近年也積極經營社交平台。（微博圖片）

曾為患癌妻推掉工作

尹天照當年拍畢《我和殭屍有個約會III之永恆國度》後就沒有再拍劇，其後太太被診斷出患上血癌，同時他自己亦患上類風濕，身體痛苦之餘，亦要應付妻子每日6000港元龐大的醫藥費控制病情，加上房子的貸款，令他百上加斤。而在太太要接受親人移植骨髓手術前，他的哥哥又突然離世，令他大受打擊。但尹天照仍堅持推掉工作，全心陪伴和照顧太太。近年。尹天照則轉戰內地發展，雖然鮮有在香港幕前亮相，且樣貌多次被指「斷崖式走樣」，但憑藉當年「況天佑」一角累積的超高人氣，依然大受歡迎。現時他頻頻接洽商演登台，並活躍於社交平台分享生活細節，同樣深受網民喜愛。

尹天照近年樣貌多次被指斷崖式走樣。（小紅書）